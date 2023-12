La proposta di matrimonio di Gallardo ha un complice speciale: “La notte scorsa è stata incredibile” Lola Gallardo dell’Atletico Madrid femminile ha chiesto alla compagna, Cristina, il fatidico “sì”. Lo ha fatto facendole una sorpresa: ad accoglierle c’era il cantante asturiano, Melendi, che ha intonato la canzone scelta per quel momento speciale.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lola Gallardo dell'Atletico Madrid femminile ha ricevuto il fatidico sì da parte della compagna Cristina.

Lola Gallardo è il portiere dell'Atletico Madrid femminile. Ha scelto un modo molto originale per fare la proposta di matrimonio alla compagna, Cristina Vicente Coscolin. È nato tutto da una pazza idea, di quelle che ti saltano in mente direttamente dal cuore quando dentro di te senti che il momento è quello giusto: con la complicità del cantante asturiano, Melendi, che era a Madrid per una doppia tappa del proprio tour, ha organizzato la sorpresa lasciando senza parole la dolce metà.

La colonna sonora che ha reso più solenne il momento è stata la canzone The Promise. La promessa, non c'era altro titolo che poteva essere scelto per chiedere alla donna della sua vita di fare un pezzo di strada assieme in quel lungo cammino, in quella fantastica storia che può essere la vita. Gallardo aveva curato tutti i dettagli, mancava solo quello più importante. E Dio solo sa quanto forte le sbattesse il cuore in petto quando ha preso la propria fidanzata sotto il braccio e l'ha portata nella sala dove ad attenderle c'erano l'artista e la sua band.

Il cantante, Melendi, accoglie la coppia all'interno di una sala.

In una stanza del WiZink Center della capitale spagnola Melendi ha fatto gli onori di casa, un cenno ai musicisti e attaccato il pezzo che Gallardo aveva voluto per suggellare un giorno per sempre. Cristina è rimasta colpita, imbarazzata, aveva le lacrime agli occhi per la commozione. Stordita, non ha capito subito cosa stava per accadere. Pensava che quella fosse solo un bellissimo dono fattole dalla compagna, un'improvvisata dolcissima e romantica ma non immaginava che di lì a poco si sarebbe trovata di fronte alla fatidica domanda.

Qualcosa, però, ha intuito quando ha ascoltato una strofa della canzone che recita: "Ti prometto che mi prenderò cura dei tuoi sogni. E quando sei sveglio, ti aiuterò a vederli. Lasciamo che la luna sia testimone della nostra follia. Ti prometto, amore, che sei la cosa più bella che abbia mai visto in vita mia". Quando Gallardo s'è inginocchiata dinanzi a lei estraendo dalla tasca il classico cofanetto contenente l'anello non ha avuto più dubbi: il velo è caduto e il sì s'è sciolto in un pianto di sincero amore, emozione.

"La notte scorsa è stata incredibile – ha scritto Cristina nel messaggio condiviso su Instagram a corredo del video -. Ancora una volta la realtà supera ogni immaginazione. Nemmeno nei miei sogni più folli avrei potuto immaginare qualcosa del genere. Grazie @lolagallardo1 per avermi regalato i due momenti più belli della mia vita. Il che rende tutto ancora più speciale, solo tu potevi essere capace di tutto questo. E soprattutto grazie @_melendioficial_ per essere stato complice di qualcosa di così bello e reale. Sempre sì".