La promessa di Sergio Ramos: “Non esulterò mai di fronte a chi considero la mia famiglia” Dopo la presentazione ufficiale e la sottoscrizione di un contratto fino al 2024 con il Psg, Sergio Ramos nelle sue prime dichiarazioni da neo giocatore dei parigini non dimentica il glorioso passato che lo ha reso un campione: “16 anni… una autentica tristezza lasciare una realtà che ti ha dato così tanto per così tanto tempo. Per il Real e Madrid, solamente immenso rispetto”

A cura di Alessio Pediglieri

Sergio Ramos apre un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera: dal Real Madrid al Paris Saint Germain, dalla squadra tra le più vincenti al mondo a quella tra le più forti e ricche di stelle assolute. Per portarla al successo. E' questo il messaggio che è arrivato nel giorno della presentazione ufficiale del centrale difensivo spagnolo che ha trovato sotto la Torre Eiffel la sua nuova casa. Senza dimenticare chi la reso eroe, il Real Madrid, la sua "famiglia" come ha voluto ricordare nelle prime dichiarazioni alla stampa francese. Contro cui non esulterà mai, nemmeno per un gol decisivo.

Il passato non si dimentica soprattutto se è un passato che ti ha permesso di diventare quel che sei oggi e che è durato 16 anni, una intera vita sportiva e non solo. In cui hai vinto tutto, ripetutamente, vestendo la fascia di capitano, vivendo una avventura unica che oggi non è stata cancellata col nuovo contratto e il Psg, ma semplicemente archiviata con tanto di ringraziamenti: "Non festeggerei mai un gol contro il Real Madrid. Perché? Perché è la mia famiglia ed è nel mio cuore e meriteranno sempre rispetto".

Adesso è una nuova avventura ma ho vissuto una tappa meravigliosa a Madrid e conservo tutta la bellezza dei momenti che ho passato nel club e nella città. È stato triste lasciare una casa che ti ha dato così tanto per tanto tempo

Al Paris Saint Germain è arrivato da parametro zero, dopo aver concluso il suo ultimo contratto madridista e non avendo trovato spazio per il rinnovo. Un'occasione per il club francese che ha così acquistato l'ennesimo campione di una campagna di calciomercato che rischia di diventare senza precedenti e un'occasione anche per il difensore spagnolo che ha sottoscritto un accordo fino al 2023: "Per dare il mio contributo, sfruttare la mia esperienza e permettere al club di continuare a giocare ad altissimi livelli."