L‘Inter sarà campione d'Italia a fine stagione. Milan, Juventus e Napoli in Champions al secondo, terzo e quarto posto. È questa la profezia stilata dal Cies, Centro Internazionale di Studi di Sport, che ha fatto una proiezione sull'esito dei vari campionati professionistici europei. I nerazzurri in Serie A vincerebbero così lo Scudetto, un titolo che manca dalla stagione 2009/2010, ovvero quella che rievoca i dolci ricordi del Triplete nerazzurro targato Mourinho. Gli studi condotti dal Cies, che hanno portato a questa classifica finale, sono stati costruiti basandosi su un algoritmo che tiene conto dei tiri in porta e in area, tentati o subiti, ma anche il possesso palla, i passaggi effettuati e quelli effettuati degli avversari dalla trequarti.

Il Cies ha dunque decretato che sarà l'Inter a festeggiare il traguardo Scudetto dopo 11 anni dall'ultima volta con 81 punti, mentre il Milan chiuderà a 79, con un -2 comunque positivo e la Juventus a 78 con il Napoli a 76. A piangere sarebbe le romane, con Roma e Lazio che ad oggi sono dimostrando di giocare comunque un buonissimo calcio. Serie B per Parma, Cagliari e Crotone.

La classifica di Serie A 2020/2021 secondo il Cies

La stagione 2020/2021 di Serie A vedrà l'Inter festeggiare lo Scudetto. È questa la proiezione del Cies che dopo studi statistici basati su un preciso algoritmo, ha visto i nerazzurri conquistare il maggior numero di punti lasciandosi alle spalle le altre pretendenti al titolo. Fatta eccezione per le prime due posizioni, con la squadra di Conte al comando e i rossoneri secondi, a cambiare da ciò che riflette oggi la classifica attuale di Serie A, sarebbero soprattutto le altre due posizioni Champions.

La Juventus si ritroverebbe terza con il Napoli alle spalle. A restare fuori sarebbe la Roma, che occupa il gradino più basso del podio in questo momento, mentre gli azzurri avrebbero la meglio proprio su giallorossi, Lazio e Atalanta per la conquista dell'ultimo posto Champions. Roma direttamente alla fase a gironi di Europa League.

A sorprendere maggiormente però, non è solo la posizione prospettata a Lazio e Atalanta, quanto a quella relativa alla zona retrocessione. Secondo il Cies, a retrocedere sarebbero il Crotone (26 punti) all'ultimo posto con Cagliari e Parma con 27 e 28. Al quartultimo posto il Torino che chiuderebbe con 39 punti, addirittura +11 sulla terzultima che vorrebbe dire disastro totale per i sardi e gli emiliani che tornerebbero in B davvero a sorpresa. In Serie A invece sarebbero promosse invece Monza ed Empoli al primo e secondo posto con l'ultima a salire in A, da stabilire dopo i playoff.

La classifica del Cies in Premier, Liga, Ligue 1 e Bundesliga

Nel resto d'Europa invece, poche sorprese. In Premier League, secondo il Cies, il Manchester City dovrebbe chiudere il campionato al primo posto con addirittura +14 punti sul Manchester United secondo a 72 con Liverpool terzo a 69 punti e Chelsea quarto con 68. Ma se in Bundesliga il Bayern Monaco dovrebbe vincere a mani basse con un primo posto a 77 punti e il Borussia Dortmund fuori dalle prime quattro posizioni, a sorprendere è soprattutto la proiezione della classifica finale della Ligue 1.

Non il Psg primo ma il Lione a vincere il titolo con 82 punti a +1 da Neymar e compagni che chiuderebbero, appunto, con 81. In Spagna invece dovrebbe profilarsi un testa a testa tra Atletico Madrid e Barcellona con i Colchoneros che però si porterebbero a casa il titolo con 81 punti contro i 78 dei catalani. Real terzo e Siviglia quarto ma più staccato rispetto alle prime tre.