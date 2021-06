Il Perù è letteralmente pazzo di Gianluca Lapadula: quello che è accaduto stanotte quando il 31enne attaccante torinese di madre peruviana ha segnato il suo primo gol con la maglia della Blanquirroja e poi ha servito l'assist al bacio per la rete del pareggio contro l'Ecuador messa a segno da Carrillo, non è immaginabile per chi conosce soltanto l'onesto attaccante che ha esordito in Serie A a 26 anni col Milan ed è appena retrocesso in B col Benevento.

Il Lapadula finito al primo posto in tendenza su Twitter in Perù, con decine di migliaia di post di tifosi e tifose (anche innamorate) appartiene ad un'altra categoria: quella delle divinità prestate al calcio. Un fiume inarrestabile di messaggi di ringraziamento, amore, stima nei confronti del ‘Bambino delle Ande', che qualcuno arriva a mettere già a confronto con l'idolo storico Paolo Guerrero, un bomber con 17 anni di Nazionale alle spalle ed oltre 100 presenze.

‘Lapagol' è appena arrivato alla settima, ma la sua generosità in campo e la sua genuina umanità fuori ne hanno fatto a tempo di record il messia atteso da anni da un popolo intero per risollevare le sorti della Nazionale allenata da Gareca. Il pareggio contro l'Ecuador in Copa America ha fatto seguito alla sorprendente vittoria sulla Colombia, ed ora le ambizioni del Perù sono in crescita, pur a fronte di un quadro tecnico complessivo non di altissimo livello.

Lapadula è star ovunque: nel gossip dei programmi TV, quando si dà conto di misteriosi messaggi inviatigli da una modella locale, ma anche nelle profezie dei maghi, argomento sempre caldo in Sudamerica. Nelle ultime ore è balzata agli onori della cronaca la previsione perfettamente azzeccata da parte del veggente Mossul, che ha visto le sue azioni salire alle stelle con la doppietta ‘gol di Lapadula per il pareggio contro l'Ecuador' e ‘imminente terremoto a Lima': entrambe le profezie si sono avverate, facendo il giro di media e web.

Dal canto suo Lapadula continua a vivere la sua meravigliosa favola, postando messaggi sui suoi social che ricevono i like adoranti dei tifosi rojiblancos: "Abbiamo ottenuto un pareggio importante che ci permette di qualificarci. Sono molto contento di aver segnato il mio primo gol con la Blanquirroja". A corredo gli hashtag #arribaperù e #unidossomosmásfuertes, ma soprattutto la foto di un Lapadula bambino con la maglia del Perù. Il ‘Bambino delle Ande' arriva dritto al cuore del suo popolo. E il sogno continua.