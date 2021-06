Riscoprirsi idolo di un popolo a 31 anni, dopo un'onesta carriera che lo ha visto esordire in Serie A solo 5 anni fa, quando approdò al Milan sulla scia della strepitosa stagione in Serie B col Pescara: Gianluca Lapadula da quel treno è sceso subito e probabilmente non avrebbe mai immaginato di vivere oggi – dall'altra parte del mondo – i momenti più appaganti della sua carriera di calciatore.

L'attaccante del Benevento oggi è il calciatore cui si aggrappa il Perù per poter dire la sua nel calcio sudamericano: la prestazione da migliore in campo, coi due assist decisivi, nella vittoria nella partita di qualificazioni mondiali martedì scorso contro l'Ecuador, ha fatto diventare il ‘Bambino' – come lo chiamano da quelle parti – l'uomo del giorno sui social e in televisione. ‘Lapagol' è il giocatore ritenuto degno di raccogliere finalmente l'eredità dopo 15 anni del totem Paolo Guerrero al centro dell'attacco della Rojiblanca. E non solo da un punto di vista tecnico, visto come viene esaltato il suo animo da combattente, la voglia di non arrendersi mai e dare tutto in campo: le immagini di Lapadula stremato e bisognoso di ossigeno a bordo campo nei 3000 metri di Quito hanno fatto definitivamente entrare nel cuore dei tifosi il giocatore nato a Torino da madre peruviana e naturalizzato alla fine dello scorso anno.

Dal canto suo, Lapadula alimenta potentemente la corrispondenza di amorosi sensi col Paese che lo ha adottato con tanto amore, postando su Instagram immagini che lo ritraggono in giro per Lima alla scoperta dei posti più belli della capitale: "Continuo a scoprire le bellezze di questa meravigliosa città". Post che riscuotono centinaia di migliaia di like e commenti appassionati: tra tanti, tuttavia, uno ha creato un caso che ha monopolizzato l'attenzione, finendo anche in televisione. È accaduto infatti che una famosa modella e attrice peruviana, Angie Jibaja, abbia lasciato un misterioso commento sotto un post di Lapadula: "Ciao, ti ho lasciato un messaggio privato e forse potrebbe interessarti".

I tifosi hanno reagito con calorosi inviti al giocatore a "non cadere" tra le grinfie della starlette, che in Perù ha una fama gossippara di altissimo livello ed ha partecipato anche a numerosi reality show. Ed anche la modella è stata redarguita in maniera energica a non insidiare un uomo sposato con figlie. Come detto, l'affare è finito anche in televisione e si è ingrossato a tal punto – come peraltro probabilmente voluto dalla Jibaja – che la donna poi ha precisato che la sua era una semplice offerta di aiuto a Lapadula per la gestione del suo account social. Quello che è certo è che Gianluca Lapadula in Perù è una star assoluta, mentre in Italia ancora nulla si sa del suo futuro calcistico.