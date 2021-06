Sette partite e tanto sacrificio. Dopo sette partite Gianluca Lapadula ha segnato la prima rete con la maglia della nazionale peruviana e ha aperto la rimonta della squadra di Ricardo Gareca sull'Ecuador, gara valida per il terzo turno del gruppo Norte della Copa America 2021. In una serata che sembrava essere compromessa per la Blanquirroja, l'attaccante del Benevento ha mostrato tutto il suo spirito di sacrificio e la sua abnegazione: il numero 9 prima ha prima insaccato alle spalle del portiere ecuadoriano la palla dell'1-2 e poi ha servito a Carrillo un comodo pallone per il 2-2 finale. In occasione del gol, Lapadula ha controllato il pallone con il mancino e con lo stesso piede ha infilato la palla tra le gambe dell'estremo difensore mentre l'assist di esterno per il compagno è nato da un controllo che ha disorientato il marcatore e gli ha permesso di involarsi verso la porta avversaria.

L'attaccante nato in Italia è stato decisivo per la rimonta e oltre ad essere considerato l'MVP della partita di Goiânia, il profilo Twitter del torneo sudamericano ha assicurato che è "UN CRACK!". Lapadula ha esordito con il Blanquirroja nel 2020 nella sfida contro il Cile per le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022 e ha totalizzato sette presenze con la nazionale: quattro nel girone eliminatorio verso Qatar 2022 e tre nell'attuale Copa America.

La sfida ha premiato la grande forza di volontà della squadra Inca esperta e ha punito la mancanza di controllo del match dell'Ecuador, che si era portato sul doppio vantaggio con un autogol di Renato Tapia e una rete Ayrton Preciado ma nella ripresa ci hanno pensato Lapadula e André Carrillo a rimettere la situazione in equilibrio.

Il Brasile rimane il leader del Gruppo B con 9 punti punti, che stanotte ha battuto la Colombia, che segue al secondo posto con 4 punti come il Perù. Chiudono il raggruppamento Venezuela e Ecuador con due punti.