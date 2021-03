Maradona è morto più di quattro mesi fa, ma da quel 25 novembre la nazionale di calcio dell'Argentina non ha più giocato e a causa del Covid non lo ha fatto nemmeno in questo mese di marzo (le partite sono state rinviate a giugno). Ha giocato invece la nazionale Under 23, quella che si potrebbe anche definire nazionale olimpica che si sta preparando per i Giochi di Tokyo 2020 (che si terranno invece tra luglio e agosto). L'Argentina è volata in Giappone ha sfidato i pari età e ha vinto 1-0, l'incontro è stato deciso da un gol del caldissimo Adolfo Gaich, il centravanti del Benevento. Ma l'incontro si è preso un pezzetto di storia perché prima della partita è stato omaggiato Diego Armando Maradona, ma anche l'ex c.t. Sabella e Luque, campione del mondo nel 1978.

L'omaggio dell'Argentina a Maradona

L'Argentina ha realizzato una maglietta speciale. I calciatori sono scesi tutti in campo con la maglia numero 10 e poi hanno indossato sulle rispettive maglie un piccolo numero 10 sul petto e in basso è stato scritto ‘eternamente #GraciasDiego. I momenti molto emozionanti. Lo striscione ‘Diego per sempre' è stato esposto in curva. Inoltre sono stati omaggiati il tecnico Sabella, morto qualche mese fa, e Leopoldo Luque, grande attaccante campione del mondo.

Giappone – Argentina 0-1

La nazionale argentina Under 23 sul campo ha vinto per 1 – 0 contro il Giappone. L'incontro è stato deciso da un gol del centravanti Adolfo Gaich, il bomber del Benevento, che ha ricevuto uno splendido cross dalla destra e con un bellissimo colpo di testa ha incornato e ha insaccato. Per Gaich è senza dubbio un momento d'oro. Due gol segnati in Serie A nell'arco di poche partite, due reti che sono valsi quattro punti al Benevento e soprattutto il prestigioso successo in casa della Juventus.