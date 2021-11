La previsione sul trasferimento di Haaland: “Tutta l’operazione costerà tra i 250 e i 300 milioni” Erling Braut Haaland sarà uno dei calciatori su cui si baserà il mercato dell’estate 2022. Il centravanti norvegese del Borussia Dortmund piace a tutte le big del calcio mondiale e sono già tante le voci sia sulle possibili destinazioni che sulle cifre per il suo trasferimento: “Il pacchetto completo si muoverà sul confine tra 250 e 300 milioni di euro”.

A cura di Vito Lamorte

Il futuro di Erling Haaland sarà una delle soap opera della prossima estate di mercato. Il centravanti norvegese del Borussia Dortmund piace a tutte le big del calcio mondiale e già nelle scorse sessioni si era parlato di un suo addio al club tedesco ma il BVB è riuscito a trattenerlo. Ma non accadrà ancora a lungo. Si parla tantissimo sia della destinazione che della cifra che le pretendenti dovranno sborsare per il trasferimento e l'ultimo a fare una previsione è stato l'agente Volker Struth, rappresentante, tra gli altri, anche del centrocampista del Real Madrid Toni Kroos. Il procuratore tedesco in un'intervista a Sport Bild ha sganciato una vera e propria bomba: "Haaland ha una clausola rescissoria. Il pacchetto completo con cinque anni di stipendio e provvigione per l'agente si muoverà sul confine tra 250 e 300 milioni di euro".

Inoltre Struh ha chiarito che l'attaccante norvegese lascerà il Borussia Dortmund la prossima estate e ha escluso il Bayern Monaco dall'asta per Haaland perché si creerebbe un pericoloso precedente in Bundesliga: "Anche se il Bayern Monaco ha i soldi per prenderlo, non lo farà. Scoppierebbe l'inferno se un giocatore in Germania guadagnasse 50 milioni all'anno".

Volker Struh è convinto che Erling Braut Haaland non deciderà il suo futuro in base al denaro e si muoverà per cercare di lanciare definitivamente la sua carriera ma ora il numero 9 è alle prese con un brutto infortunio che lo terrà lontano dai campi per molto tempo. Il norvegese si era infortunato nel match di Champions League di 15 giorni fa perso per 4-0 dal Borussia Dortmund contro l'Ajax e la Bild ha rilevare come la lesione riportata dal giocatore sia più grave del previsto: c'è grande preoccupazione per i tempi di recupero e l‘ex attaccante del Francoforte Jan Aage Fjörtoft, amico intimo della famiglia Haaland, alla tv norvegese ha detto che quella contro l'Ajax potrebbe essere stata "l'ultima partita per lui quest'anno".