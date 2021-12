La Premier nel caos per i contagi da Covid: “Si sospenda l’intera giornata di campionato” Dopo il rinvio di un’altra partita di Premier League a causa della pandemia, la richiesta è di sospendere l’intero turno di campionato per spezzare “la catena dei contagi”.

A cura di Alessio Pediglieri

Continuano i casi di positività nel calcio inglese: nel Brentford sono saliti a 13

Il Covid ha gettato letteralmente nel caos la Premier League. Il campionato inglese sta vivendo giornate intense, fatte di confusione estrema, tra partite rinviate, focolai che si propagano all'interno delle società, problemi nella gestione dei giocatori no-vax e adesso dovrà affrontare anche la richiesta ufficiale di sospendere un intero turno di partite per far sì che la pandemia che ha colpito i club non si propaghi ulteriormente, evitando qualsiasi ulteriore contatto diretto in campo. Questa è la proposta ufficiale che è arrivata dal Brentford attraverso il proprio allenatore che ha chiesto di fermare tutta la Premier.

Tutto è iniziato con la sospensione della partita tra il Tottenham e il Brighton per un focolaio all'interno del club londinese, impossibilitato anche di scendere in campo in Conference League, con conseguente rinvio dell'ultimo match del Girone. Un problema nel problema per la squadra di Conte, adesso anche a rischio eliminazione dal torneo. Poi, è stata la volta della gara del Brentford che avrebbe dovuto affrontare il Manchester United, club in cui si è sviluppato un nuovo focolaio di Covid. Quindi, il rinvio ufficiale di Burnley-Watford al quale si sono aggiunte le richieste/proteste di altri club falcidiati dal Covid, come il Leicester, in difficoltà da tempo per la pandemia.

Adesso Thomas Frank ha rotto gli indugi ed è uscito allo scoperto: il tecnico danese del Brentford vuole che l'intera giornata di Premier League di questo fine settimana venga rinviato con il preciso intento di "interrompere la catena" della pandemia da Covid che ha letteralmente invaso il calcio inglese. Il Brentford è atteso dalla trasferta di sabato a Southampton, viaggio che Frank vorrebbe evitare ad ogni costo, visto che al momento, tra staff e gruppo squadra, i positivi in seno al club sono saliti a 13: "Ritengo si debba sospendere e rinviare l'intero turno di gare" ha detto in conferenza stampa il tecnico danese.

Leggi anche Terzo positivo nel Napoli prima della sfida con l'Inter: anche Zanoli ha il Covid

Thomas Frank esulta nell’ultima gara giocata, e vinta, dal Brentford sul Watford

Un'azione drastica che potrebbe dare una immediata risposta positiva ad una situazione che sta degenerando, nel tentativo di salvaguardare anche le prossime gare in programma da qui fino a fine anno. "I casi di Covid stanno andando alle stelle in tutti i club della Premier League, tutti se ne stanno occupando e hanno problemi" ha continuato Frank che ha anche sottolineato come questa sia una linea condivisa anche da altre società. "Rimandare questo turno e anche quello della Carabao Cup darebbe a tutti almeno una settimana o quattro o cinque giorni per poter uscire dal problema. Si potrebbe tornare sui campi di allenamento in modo pulito, interrompendo la catena dei contagi".