Tottenham vicino all’esclusione dalla Conference League, Conte contro l’UEFA: “Meritiamo di giocare” Il Tottenham sembra sempre più vicino all’esclusione dalla Conference League ma Antonio Conte non ci sta e attacca l’UEFA.

A cura di Vito Lamorte

Il Tottenham sta vivendo un periodo difficile a causa del focolaio Covid che ha colpito il club londinese nei giorni scorsi e ha complicato i piani di Antonio Conte, che ha appena assunto la guida degli Spurs e spera di entrare almeno tra le prime quattro per poter disputare la prossima Champions League. Intanto la società di Londra, oltre a fare i conti con il Coronavirus, deve capire quale decisione prenderà la UEFA in merito al match non giocato dagli inglesi in casa del Rennes nell'ultimo turno del girone di Conference League.

A causa dei contagi gli Spurs non sono partiti per la Francia e l'ente che governa il calcio europeo, dopo aver appurato le difficoltà, ha deciso di rinviare ufficialmente la gara a data da destinarsi. Dopo poche ore, però, l'UEFA ha comunicato ufficialmente che il match non sarà recuperato ed è sempre più probabile la sconfitta a tavolino per gli Spurs, con conseguente eliminazione dalla coppa.

Su questa vicenda si è espresso Antonio Conte alla vigilia della sfida di Premier League contro il Leicester: "Vogliamo giocare. Penso che il Tottenham meriti di giocare l’ultima partita del girone. È una situazione davvero strana perché non abbiamo giocato ma non per colpa nostra. Il governo ha deciso di chiudere il nostro centro sportivo e di interrompere per tre giorni le nostre sedute. Per questo non abbiamo giocato, non abbiamo colpe per quello che è successo. Meritiamo la possibilità di giocare l’ultima partita e di provare a passare al turno successivo. Siamo stati giovedì, venerdì e sabato senza allenarci. Domenica abbiamo ricominciato a lavorare con pochi giocatori, perché abbiamo avuto problemi anche con gli Under 23. Siamo partiti con 13-14 giocatori e oggi si sono allenati 16 giocatori più i giovani".

Il Tottenham torna in campo dopo il rinvio della gara di Conference di giovedì scorso e quella di sabato di Premier League ma la situazione è tutt'altro che rientrata ma non domani gli Spurs scenderanno in campo contro il Leicester per un match delicatissimo con pochissimi allenamenti nelle gambe e tanti indisponibili. E domenica c'è il Liverpool.