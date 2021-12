Il focolaio Covid nel Tottenham ferma anche la Premier: rinviata la sfida contro il Brighton La Premier League ha deciso ufficialmente di rinviare anche la sfida di campionato del Tottenham contro il Brighton dopo i tanti casi positivi da Covid-19 negli Spurs. Già la Uefa aveva rinviato anche la sfida contro il Rennes in Conference League.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Tottenham è al centro di un autentico focolaio da Covid-19 che non ha permesso alla squadra allenata da Antonio Conte di poter giocare la sfida di Conference League contro il Rennes. La Uefa ha infatti deciso di rinviare la sfida tra gli Spurs e i francesi. Tra calciatori e membri dello staff di Conte il Tottenham ha ben tredici positivi e avendo anche una serie di indisponibili non hanno nemmeno 11 giocatori della prima squadra a disposizione. Ecco perché così come la Uefa, anche la Premier League, riunitasi in assemblea, ha deciso di rinviare la gara casalinga del Brighton contro il Tottenham, in programma domenica 12 dicembre.

Il Tottenham ha infatti chiesto di rinviare la partita a seguito di un numero significativo di casi positivi da Covid-19 tra i giocatori e il personale interessato. Tutto questo, così come comunicato ufficialmente dalla stessa Premier League, ha portato alla chiusura delle strutture della prima squadra presso il centro di allenamento del club. "Il consiglio di amministrazione della Premier League ha preso la decisione di posticipare la partita seguendo le indicazioni dei consulenti medici, con priorità sulla salute dei giocatori e dello staff. La partita rinviata sarà riprogrammata a tempo debito e la Premier League augura una rapida ripresa a chi è affetto da COVID-19″.

Il caso del Tottenham ha però generato tante polemiche in Francia dato che il Rennes non è stato d'accordo con la decisione della Uefa di rinviare una gara decisiva per il passaggio del turno in Conference League. Il club francese ha risposto al comunicato degli inglesi e ha fatto sapere che scenderà in campo giovedì sera. In questo modo è partito un braccio di ferro che in Italia ricorda molto da vicino quello della scorsa stagione, che coinvolse la Juventus e il Napoli. La gara fu rinviata e recuperata solo diversi mesi dopo.