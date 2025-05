video suggerito

La Premier League può avere 10 squadre in Europa nella prossima stagione: quali sono le combinazioni Le intricate combinazioni per la lotta all’Europa in Premier League: c’è soltanto un caso in cui 10 squadre sarebbero qualificate alle coppe europee per la prossima stagione. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La metà delle squadre presenti nella classifica della Premier League potrebbero giocare le competizioni europee nella prossima stagione. È lo scenario idilliaco che si prospetta nel calcio inglese che potrebbe avere 10 rappresentanti in Europa il prossimo anno: una situazione mai vista e che potrebbe avverarsi grazie a una combinazione complicata ma non impossibile da raggiungere nell'ultima giornata. I piazzamenti europei si decideranno tutti tra sabato e domenica, negli ultimi 90 minuti di una stagione dove tutto è ancora aperto. Potrebbero esserci sei squadre in Champions, tre in Europa League e una in Conference se tutto dovesse andare secondo i piani.

Sette squadre scenderanno in campo senza sapere quale sarà il loro destino, rischiando di perdere tutto anche all'ultimo secondo. Manchester City, Newcastle, Chelsea, Aston Villa e Nottingham Forest sono i club rimasti i ballo, ma altre tre potrebbero festeggiare un incredibile traguardo che coinvolgerebbe le squadre fino al decimo posto. In quale caso la Premier porterebbe 10 squadre in Europa? I conti sono complessi e ovviamente i destini restano intrecciati.

Le inglesi già qualificate in Europa

Sgombrando il campo, si possono già nominare i club sicuri di partecipare alle competizioni europee. Liverpool e Arsenal sono qualificate in Champions grazie ai piazzamenti in campionato, il Crystal Palace è in Europa League dopo la vittoria della FA Cup e il Newcastle è sicuro della Conference League dopo aver vinto la Coppa di Lega. La vittoria del Tottenham in Europa Leagur sblocca un ulteriore posto per la Champions, al quale si aggiunge il quinto slot guadagnato grazie al primo posto nel ranking.

Leggi anche La Premier avrà ufficialmente 6 squadre in Champions il prossimo anno: è la prima volta nella storia

Tutte le squadre ancora in gioco

Restano fuori Manchester City, Newcastle, Chelsea, Aston Villa e Nottingham Forest ma tutto si delineerà dopo il risultato della finale di Conference League. Il Chelsea affronta il Betis e il suo successo cambierebbe gli scenari, perché la vincente della competizione guadagna un posto in Europa League. Se i Blues arrivassero fra le prime cinque in classifica in Inghilterra allora sarebbero qualificate in Champions e nessuna squadra prenderebbe il suo posto nella competizione successiva, dato che è riservato solo ai vincitori del torneo.

Ma se il Chelsea arrivasse sesto, con il Newcastle settimo, allora la Premier League riceverebbe un posto extra in Europa League che attualmente andrebbe alla squadra di Howe. I Magpies sono già qualificati alla Conference e questo slot quindi scalerebbe di un posto in classifica, toccando l'ottavo posto (conteso tra Brighton e Brentford).

Il caso delle 10 squadre di Premier in Europa

C'è soltanto un caso che permetterebbe a metà classifica di Premier League di valere un posto nelle prossime competizioni europee. Il Chelsea dovrebbe vincere la Conference e arrivare settimo, il posto extra in Europa League andrebbe alla sesta classificata e l'ottava si squalificherebbe per la Conference League. Soltanto in questo modo si sbloccherebbero posti in più: le prime cinque finiscono in Champions assieme al Tottenham, in Europa League andrebbero i Blues (vincitori della Conference ma fuori dalla top 5) il Crystal Palace (vincitore FA Cup) e Newcastle (in virtù dello slot in più secondo la classifica attuale), mentre in Conference finirebbe l'ottava qualificata.