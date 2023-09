La nuova vita di Vlahovic alla Juve, ora fa gol i tutti i modi grazie alle esercitazioni di Allegri La Juventus si gode un rinato Vlahovic: in questo inizio di stagione il bomber bianconero, 4 gol in 4 partite, sta facendo fruttare il lavoro fatto nelle sessioni di allenamento extra in estate e le esercitazioni mirate di Allegri.

A cura di Vito Lamorte

Dusan Vlahovic ha iniziato la stagione 2023-204 mettendo alle spalle critiche e momenti bui, lavorando sodo e concentrandosi solo sul campo. Le voci di mercato non lo hanno scalfito e le quattro reti nei primi quattro match di campionato sono la riprova: l'attaccante serbo è una risorsa per la Juventus, e non un peso.

Il classe 2000 è partito fortissimo e, nonostante il rigore sbagliato a Empoli, è secondo nella classifica cannonieri dopo i primi 360’ stagionali alle spalle di Lautaro Martinez.

Dusan sembra più sereno e molto più sul pezzo in alcuni momenti: arrivano anche reti che fino a qualche tempo fa non sembravano far parte del suo bagaglio e così il numero 9 bianconero si è ripreso l'affetto dei suoi tifosi, oltre a zittire un bel pezzo di critica.

Fino alla gara con la Lazio aveva segnato appena otto gol di destro, a fronte dei cinquantasette timbri di mancino e delle dodici marcature di testa; ma contro i biancocelesti è arrivata una doppietta proprio col ‘piede debole' e questo è frutto di un lavoro specifico che il calciatore e Massimiliano Allegri hanno concordato per migliorare alcuni fondamentali e trasformare in virtù i alcuni punti deboli.

Vlahovic ha lavorato molto in questa preparazione estiva sul piede destro e su alcune situazioni di gioco per arricchire il suo bagaglio, come smistare la sfera per far salire la squadra e giocare spalle alla porta.

Allegri ha battuto molto su questo tipo di lavoro, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, e dopo la vittoria sulla Lazio aveva detto: "Ai miei tempi si facevano le partitelle a piede invertito, per migliorare. Adesso? Adesso si fa uguale".

Sessioni extra e allenamenti e piede invertito per Vlahovic: nelle partitelle il tecnico della Juventus lo spinge spesso a giocare solo col destro, così è costretto ad utilizzare molto di più il piede destro e non può contare solo su quello preferito.

La cura sembra andare alla grande, visti i risultati della Juve e le prestazioni di Vlahovic: ora il numero 9 che non ha nessuna intenzione di fermarsi.