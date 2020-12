La grande sorpresa di questa prima parte di stagione della Roma è Rick Karsdorp, terzino olandese di 25 anni che la scorsa estate è tornato nella Capitale ed è un po' a sorpresa è rimasto in giallorosso. Il suo ritorno era stato accolto con grande scetticismo perché quando aveva vestito la maglia della Roma non aveva brillato, e va detto era stato pure sfortunato considerato che nel giorno del suo esordio subì un grave infortunio. Ora è una delle frecce di Fonseca, anche contro il Cagliari è stato determinante. Karsdorp in questi ultimi mesi è diventato letteralmente persona, è maturato, ed è cambiato dopo i problemi di salute che ha avuto il figlio, il piccolo Kylian, la scorsa estate.

La scorsa estate il piccolo Kylian Karsdorp è stato ricoverato in ospedale

Era stato ceduto al Feyenoord nell'estate del 2019, la Roma voleva che si rilanciasse e giocasse un po', probabilmente prima di cederlo a titolo definitivo. Ma la pandemia ha sconvolto i piani, una decina di partite in campionato, poi la sospensione a marzo. Karsdorp è tornato della Roma e purtroppo la scorsa estate ha avuto ben altro a cui pensare. Perché il piccolo Kylian era stato ricoverato in ospedale. Tutti hanno mantenuto il massimo riserbo. Karsdorp è tornato a vivere a Roma con la moglie, Astrid Lentini, che pochi giorni prima di Ferragosto ha pubblicato delle foto del piccolo e ha rassicurato tutti, compresi i tanti tifosi della Roma che hanno fatto sentire il loro sostegno al calciatore. Poi fortunatamente e soprattutto in buona salute Kylian è uscito dal Bambin Gesù facendo felici i genitori. L'annuncio lo ha dato la mamma Astrid che pubblicando una foto del piccolo scrisse: "Casa dolce casa".

Karsdorp è rimasto a Roma e ora è un protagonista

Spesso nella vita di ognuno di noi, inclusi gli sportivi, c'è un momento in cui si cambia. Il cosiddetto ‘click', che è avvenuto nella testa di Karsdorp la scorsa estate dopo i problemi di salute superati dal suo bimbo. L'olandese è diventato più forte, ha sentito l'affetto forte dei tifosi e della società che lo ha appoggiato e pure del tecnico Fonseca, che vedendolo pimpante e gli ha dato sempre più spazio. L'olandese ha iniziato giocando all'esordio con il Verona e dopo lo stop per infortunio non ha mai perso il posto, ha giocato sempre quando è stato a disposizione. Undici presenze e tre assist, l'ultimo contro il Cagliari, in un match importante e in cui è stato determinante. Karsdorp ha fatto un salto di qualità in campo e fuori, è un uomo nuovo e la Roma si ritrova un calciatore di alto livello con cui andare a caccia del posto in Champions.