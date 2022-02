La notte di Mitrovic, doppietta da record: unico a riuscirci con 14 gare da giocare Aleksander Mitrovic entra nella storia con un record di gol favoloso. L’attaccante serbo ha segnato la sesta doppietta stagionale e con 14 gare da giocare: è l’unico a compiere questa impresa.

A cura di Fabrizio Rinelli

È la notte di Aleksandar Mitrovic che in un colpo solo si prende il Fulham sulle spalle e schianta il Peterborough in Championship rafforzando il primato della squadra londinese che punta forte al ritorno in Premier. L'attaccante serbo ha messo a segno la rete numero 32 e 33 del campionato in 34 gare segnando il record di marcature in una sola stagione. Pazzesco come questo record si sia potuto materializzare solo nel febbraio quando al termine della seconda serie inglese mancano ancora 14 giornate da giocare.

Mitrovic ha realizzato con freddezza il calcio di rigore facendo esplodere Craven Cottage che ha applaudito alla prodezza del giocatore capace di entrare nella storia del club e del calcio inglese. Superato il record registrato da Ivan Toney, con il Brentford, un anno fa e occhi puntati sul record di 42 stabilito da Guy Whittingham nel 1992-93 prima del rebranding della Lega avvenuto nel 2004/2005 che di fatto conferisce a Mitrovic l'ambizioso primato. Tra Vlahovic e Mitrovic la Serbia ha un attacco mostruoso.

In un anno solare Mitrovic è già riuscito a registrare questo record di gol prima di dare al Portogallo di Cristiano Ronaldo il più grande dispiacere che potesse dargli. Il suo gol fu infatti decisivo per costringere la Nazionale del campione del Manchester United ai playoff per la qualificazione ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. Con il Fulham ha segnato in questo campionato ben 6 doppiette e anche 3 triplette che dimostrano l'incredibile stato di forma del giocatore che continua a essere il vero trascinatore di questo Fulham.

Mitrovic decise di lasciare l'Anderlecht nel 2015 per trasferirsi al Newcastle, iniziando la sua esperienza in Inghilterra. Dal 2018 passa poi al Fulham segnando l'inizio di un'autentica favola. Dopo un breve periodo iniziale in prestito Mitrovic si è poi affermato come un attaccante infallibile confermando la sua fama da bomber. Nella stagione 2019/20 si è distinto con 26 reti diventando il capocannoniere della Championship nella stagione che riporterà il Fulham in Premier League. In Premier però solo 3 reti prima della retrocessione. Quest'anno il record e il grande distacco che lo fa entrare di diritto nella storia.