La Norvegia è una macchina da gol: ha vinto già la seconda partita nelle Qualificazioni Mondiali La Norvegia batte pure Israele (4-2) e resta a punteggio pieno nel Girone I di Qualificazioni ai Mondiali 2026. L'Italia sfiderà Haaland e soci venerdì 6 giugno.

A cura di Alessio Morra

L'Italia è finita nel Girone I delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Le avversarie saranno quattro, una è quella che fa paura: la Norvegia, che conferma la sua fama vincendo seccamente la seconda partita di qualificazione. Per Haaland e compagni le vittorie sono già due, entrambe ottenute fuori casa con la bellezza di nove gol realizzati. Spalletti è avvisato. Il 6 giugno a Oslo sarà battaglia pura.

Già nove gol per la Norvegia nelle Qualificazioni Mondiali 2026

Le squadre che dovevano conoscere il proprio destino, o meglio il proprio girone con i quarti di Nations League sapevano che avrebbero iniziato dopo le Qualificazioni Mondiali, che tecnicamente è un piccolo svantaggio. Soprattutto se si guarda la classifica. L'Italia scenderà in campo in Norvegia a inizio giugno ovviamente senza punti, perché senza partite all'attivo, ma contro una squadre che invece sarà a punteggio pieno: due su due per la nazionale guidata da Solbakken, che confermando il pronostico ha battuto fuori casa prima la Moldavia (5-0) e poi Israele (4-2).

Norvegia a punteggio pieno nel girone dell'Italia

Che la Norvegia fosse un avversario di livello lo si sapeva, quest'avvio rende gli scandinavi ancora molto più temibili. Nove gol realizzati e ‘solo' due da parte di Haaland, che contro Israele ha timbrato il cartellino realizzando il quarto gol dell'incontro. Insomma, è il più forte della squadra ma non è l'unico giocatore da tenere d'occhio. Odegaard ha servito tre assist. A segno nel primo tempo di Moller Wolfe, nella ripresa di Sorloth, Ajer e Haaland, miglior bomber all-time della nazionale norvegese con 40 gol realizzati in 41 partite.

Quando si gioca Norvegia-Italia delle Qualificazioni ai Mondiali 2026

La gara in cui l'Italia di Spalletti farà il suo esordio nelle Qualificazioni si disputerà venerdì 6 giugno a Oslo, alle ore 20:45, quella sera la Nazionale inizierà la sua campagna contro la Norvegia: solo la prima qualificata giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti.