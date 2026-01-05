La moglie di un dirigente pubblica su Instagram i nomi per il mercato di gennaio: clamorosa gaffe

La moglie di un dirigente pubblica su Instagram i nomi per la sessione di mercato di gennaio: clamorosa gaffe in Inghilterra. Un clamoroso scivolone sui social ha messo a nudo i piani di mercato di un club di Championship. L’Oxford United ha infatti svelato involontariamente l’intera lista dei propri obiettivi per la sessione di gennaio attraverso un contenuto pubblicato online e poi rimosso in fretta, quando ormai il danno era fatto.

Con l’apertura del mercato invernale, tutte le società si stanno muovendo con decisione. In Premier League il Crystal Palace ha già chiuso per Brennan Johnson dal Tottenham, mentre il Manchester City lavora per arrivare ad Antoine Semenyo del Bournemouth. Anche in Championship l’attività è intensa: il Bristol City ha riportato in Inghilterra Sam Morsy con un contratto di sei mesi, dopo l’esperienza del centrocampista in Kuwait. A 34 anni, Morsy resta un profilo ambito, forte della leadership mostrata all’Ipswich Town, trascinato in passato dalla League One fino ai piani alti del calcio inglese.

Proprio Morsy è uno dei nomi comparsi nella lista trapelata dell’Oxford United. L’episodio nasce da un video pubblicato su Instagram dalla moglie di Sumrith Thanakarnjanasuth, azionista di minoranza del club: nelle immagini si vede il dirigente leggere a un bambino una serie di nomi, che corrispondono agli obiettivi di mercato per gennaio. Un contenuto apparentemente innocuo, ma che ha finito per rivelare strategie riservate.

Leggi anche Mattia Perin via dalla Juventus nel mercato di gennaio: la Serie A si prepara a un giro di portieri

Gaffe clamorosa: tutti i nomi del mercato di gennaio finiscono online

Tra i giocatori citati figurano George Earthy del West Ham, Tyler Bindon del Nottingham Forest, Paddy McNair, Isiah Jones, Yu Hirakawa, Jesurun Rak-Sakyi, Aidomo Emakhu, Alex Robertson, Ryan Hardie, Paris Magohma e Jack Taylor. Nell’elenco compare anche Jamie Donley, già arrivato in prestito dal Tottenham con opzione per il riscatto.

Un errore grossolano che rischia di complicare le trattative e di esporre il club alla concorrenza. L’Oxford United, attualmente 22° in classifica e pienamente coinvolto nella lotta salvezza, contava sul mercato di gennaio per rafforzare la rosa in vista della ripresa del campionato il 17 gennaio contro il Bristol City. Ora, però, dovrà fare i conti anche con le conseguenze di una leggerezza social che ha svelato tutto prima del tempo.