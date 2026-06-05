La moglie di Manninger scrive una lettera per il suo compleanno: “Oggi saremmo andati in Italia”

Le parole di dolore della moglie di Manninger nel giorno del suo compleanno: “Ti avremmo fatto un regalo, invece mi sono svegliata accanto ai nostri figli con un enorme senso di tristezza”

Il 4 giugno Alex Manninger avrebbe compiuto 49 anni, ma meno di due mesi fa è morto in un incidente con la sua auto, trascina via da un treno in corsa su un passaggio a livello incustodito. Una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio e sulla quale ci sono ancora molti dubbi per le dinamiche che sono al centro di un'indagine. Resta il grande dolore della sua famiglia, del suo grande amore Emily e dei loro figli piccoli Alexander e Nicolas che lo cercano tutti i giorni.

In occasione del suo compleanno la moglie ha affidato al suo profilo Instagram una lettera carica di commozione: avevano un programma per festeggiare quel giorno speciale, con una piccola fuga in Italia con tutta la famiglia, i regali e un bigliettino. Da sempre sono stati una coppia molto riservata sui social, ma in un giorno carico di sofferenza e di ricordi ha voluto condividere un pezzo della loro vita con tutti quelli che lo amavano.

La lettera della moglie di Manninger

Emily e i due figli festeggiano, anche se Manninger non c'è più. Il primo compleanno senza il portiere è l'occasione per ricordare il loro amore, il legame con la famiglia e i progetti che avevano insieme, sostituiti da un vuoto che niente potrà colmare. Sua moglie immagina cosa avrebbero fatto per celebrare i suoi 49 anni: "Di solito ti avremmo fatto un regalo e scritto un biglietto: uno da parte mia e uno dai ragazzi. Per il tuo compleanno saremmo stati quasi certamente in Italia, perché ti piaceva partire e concederti qualche giorno lontano da tutto. Oggi invece mi sono svegliata accanto ai nostri figli con un enorme senso di tristezza. Mi sento persino in colpa per non averti comprato un regalo, ma ti ho scritto una lettera, e lo hanno fatto anche i bambini".

Manninger e sua moglie Emily

I figli continuano a cercarlo: "Questa mattina abbiamo guardato tantissimi video di te. I bambini continuano a dire: ‘Papà, il mio papà, papà gioca a golf'. È davvero difficile andare avanti senza di te. Ma ti prometto una cosa: farò in modo che si ricordino di te ogni singolo giorno. Mi sembra strano scrivere queste parole sui social media: non era nel tuo stile, e nemmeno nel nostro. Ma sento di doverlo fare". Parole di grande dolore a quasi due mesi di distanza dalla morte di Manninger che resta oggetto di un'indagine da parte della polizia: la Procura aspetta i risultati della consulenza per far luce sull'incidente e capirne finalmente la dinamica. Dovranno ricostruire i momenti prima dell'impatto per stabilire velocità, manovre e movimenti per analizzare la situazione e chiarire finalmente cosa è successo.