La moglie di Lautaro finisce in ospedale dopo la festa dell’Argentina: c’erano vetri nel suo drink Brutta disavventura per Agustina Gandolfo in Qatar: dopo la vittoria dell’Argentina contro la Croazia nella semifinale dei Mondiali la moglie del calciatore Lautaro Martinez è finita in ospedale per accertamenti dopo aver trovato nel suo drink dei pezzi di vetro.

A cura di Michele Mazzeo

Disavventura per Agustina Gandolfo in Qatar, la moglie del calciatore dell'Inter Lautaro Martinez è infatti finita in ospedale per uno spiacevole incidente occorsole dopo aver festeggiato la qualificazione alla finale dei Mondiali dell'Argentina nella quale gioca il marito. Dopo aver assistito al successo dell'Albiceleste contro la Croazia nella semifinale all'Iconic Stadium di Lusail, infatti, la 26enne modella e fashion blogger era uscita insieme alla sorella e al suo compagno e, insieme, si sono recati in un centro commerciale di Doha. Qui, ad un certo punto, hanno deciso di fermarsi in un locale per prendere qualcosa da bere ma proprio quando è stata loro servita la bevanda richiesta hanno dovuto fare i conti con una brutta sorpresa.

Bevendoli infatti si sono accorti che in tutti e tre i drink c'erano dei pezzi di vetro. I tre hanno immediatamente allertato la sicurezza del locale e poi le autorità del Qatar che però hanno sminuito la portata dell'incidente accusando addirittura Augustina e gli altri di aver messo loro quelle schegge di vetro all'interno delle bevande. Un'accusa che ha fatto esplodere la modella che su Instagram ha annunciato che sporgerà denuncia per quanto accaduto: "Una vergogna, abbiamo la denuncia e i testimoni al locale" ha difatti sbottato la moglie dell'attaccante nerazzurro.

Dopo quest'incidente comunque i tre sono stati indirizzati verso un ospedale per effettuare dei controlli e assicurarsi che nessuno di loro avesse ingerito dei pezzi di vetro, cosa che hanno fatto dopo esser passati dall'ambasciata argentina di Doha per informarsi sul funzionamento del sistema sanitario in Qatar. Per fortuna sia Augustina Gandolfo che le due persone che erano con lei non hanno riportato alcuna conseguenza da questo brutto incidente.

Ma la moglie di Lautaro Martinez, dopo essersi presa un bello spavento, non sembra avere alcuna intenzione di far scemare così la cosa. Vuole infatti che si vada in fondo alla questione sia per capire come siano finiti quei pezzi di vetro all'interno dei loro drink, sia per evitare che si verifichi nuovamente mettendo a rischio la salute di altri ignari clienti del locale, e sia ‘per vendicarsi' di quegli agenti della sicurezza che anziché prendere le sue difese e quelle delle persone che erano con lei, l'hanno invece accusata di aver inserito da sola le schegge di vetro all'interno delle bevande che stavano bevendo all'interno del locale di quel centro commerciale di Doha.