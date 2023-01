La moglie di Keita sa di chi è la colpa nella storia con Wanda: “In gergo si chiamano Wacche” Simona Guatieri, modella molisana sposata con Keita Baldé, esplode su Instagram con un post la cui destinataria non è difficile da individuare: la tormentata storia tra Mauro Icardi e Wanda Nara rischia di travolgere anche il loro matrimonio.

A cura di Paolo Fiorenza

Qua più che stracci volano pezze da mercatino rionale: la moglie di Keita Baldé è esplosa su Instagram con una storia che non ha bisogno di interpretazioni sopraffine. La destinataria della sua rabbia è Wanda Nara, coinvolta nell'ennesima storia di gossip che stavolta vede come protagonista proprio Keita, 27enne attaccante che l'anno scorso ha giocato nel Cagliari e che nella stagione 2018/19 ha vestito la maglia dell'Inter condivendo lo spogliatoio con Mauro Icardi.

Avevamo lasciato Maurito e Wanda alle prese con una separazione mai accettata dal giocatore del Galatasaray e con la gelosia per il ‘terzo incomodo' rappresentato dal rapper argentino L-Gante, adesso li ritroviamo protagonisti di un nuovo scenario che tira in mezzo Keita e la moglie, in una vicenda che ha confermato proprio Icardi, trascinando nel fango un'altra coppia.

Keita Baldé in allenamento con lo Spartak Mosca a Dubai: anche Wanda Nara è lì

È accaduto tutto nelle ultime ore. Un giornalista spagnolo ha svelato la presunta tresca tra la 36enne modella argentina e il 27enne attaccante senegalese: "Wanda ha litigato con Mauro. Secondo quanto mi dicono dall'ambiente di Icardi, lei è scappata con un calciatore, l'ex compagno di squadra di Icardi, Keita Baldé. Mi hanno assicurato che ci sono stati due incontri, uno a Milano e un altro a Dubai. Quello di Milano è quello che Icardi ha scoperto grazie alle immagini delle telecamere della loro casa". Il punto forte della rivelazione è che Keita si trova a Dubai in ritiro con la sua attuale squadra, lo Spartak Mosca, e proprio in questi giorni anche Wanda si è recata lì in vacanza, come testimoniato dalle foto postate via social.

A quel punto Icardi ci ha messo il carico, dando lui stesso i crismi della verità alla vicenda (ma escludendo l'incontro ed anzi spiegando che la moglie gli dice tutto) ed accusando il suo ex compagno di fare una corte spietata a Wanda da mesi. Ha dunque mandato le prove di quanto affermato privatamente alla moglie di Keita, l'italiana Simona Guatieri: "Ho appena avvertito una povera cornuta cosciente che suo marito non smette di scrivere a mia moglie da un po' di tempo. Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha inviato tramite messaggi privati ​​di Instagram perché me li ha mandati mia moglie. Come posso non dirle che suo marito sta scrivendo a mia moglie e che lascerebbe anche la sua famiglia per lei. Ha iniziato a mandarle messaggi quando eravamo a Milano, poi a Parigi… ovunque".

Keita con la moglie Simona Guatieri, 32enne modella molisana

Sia Keita che la moglie hanno smentito tutto e tuttavia la rabbia è montata dentro la Guatieri, finché la donna non è esplosa qualche ora fa con una storia su Instagram, che fa capire come abbia annusato che qualcosa c'è stato davvero. Qualcosa che avrebbe una responsabile, il cui nome inizia con la W: "Esistono le donne. Serie, sensibili, sincere, sensuali. Che belle, queste Donne profumano di pulito! E poi esistono quelle donne chiamate in gergo italiano Wacche". Ci ha poi aggiunto anche l'emoji dell'animale in questione per rendere bene il concetto.

La storia su Instagram della moglie di Keita

"Io non vivo di gossip, io e mio marito siamo una coppia molto riservata, sono una persona totalmente differente da loro – aveva detto qualche giorno prima – Mauro mi ha contattato dicendomi che mio marito ha invitato sua moglie a Dubai: è una notizia completamente falsa, perchè lui è lì con sua madre e suo padre. Adesso è concentrato sulla squadra, non può uscire dal ritiro. Io sto andando a Dubai con i miei figli perché ha tre giorni liberi e ci vedremo". Wanda farà bene a frequentare altre spiagge…