La moglie di Inzaghi denuncia uno che si spaccia per Simone: “Questo scemo scrive anche a tante ragazze” Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, ha denunciato su Instagram una pagina social che si spaccerebbe per il tecnico dell’Inter: “Scrive se fosse lui! Mi hanno detto che questo scemo scrive anche a tante ragazze”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Natale sereno in famiglia per Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello: la compagna del tecnico dell'Inter ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una bella foto che ritrae la coppia felice assieme ai loro due figli Lorenzo e Andrea, con a fianco anche Tommaso, il primogenito 23enne avuto da Simone con Alessia Marcuzzi (quest'ultima ha commentato il post con tanti cuoricini, a testimonianza degli ottimi rapporti nella ‘famiglia allargata' del più piccolo dei fratelli Inzaghi). Ma la Lucariello si è anche lasciata andare ad un messaggio meno tranquillo nelle proprie storie, denunciando il comportamento a suo dire menzognero e in cattiva fede di un account celebrativo del marito, che si spaccerebbe per lui.

La denuncia della moglie di Simone Inzaghi: c'è un profilo Instagram che si spaccia per lui

"Questa è una fan page non è Simone… ma scrive come se fosse lui!", ha scritto la 41enne moglie dell'allenatore piacentino a corredo di quella medesima foto di famiglia della vigilia di Natale, ripostata dal profilo in questione. E ancora, in un'altra storia che evidenzia l'intera timeline del Simone Inzaghi ‘falso', piena di foto personali chiaramente prese altrove: "Mi hanno detto che questo scemo scrive anche a tante ragazze. Per favore segnalatelo".

Un risultato lo sfogo della Lucariello lo ha avuto immediatamente: al momento la pagina in questione – che aveva 56mila followers – non è più attiva. Del resto è cosa nota che Simone Inzaghi non ha alcun profilo social ufficiale. Una scelta precisa del 48enne tecnico, che ama pochissimo apparire ed è tutto sostanza, come sanno bene coloro che gli vogliono bene ma anche i tifosi delle squadre da lui allenate finora in carriera, ovvero Lazio e Inter, con cui ha vinto in panchina 9 titoli complessivi, con la ciliegina dell'ultimo Scudetto nerazzurro.

Sabato prossimo, passato il Natale, Inzaghi sarà ancora sul pezzo per continuare la marcia in campionato, dove attualmente l'Inter è terza a tre punti dall'Atalanta e uno dal Napoli (ma col match con la Fiorentina da recuperare): i nerazzurri alle 18 saranno ospiti del Cagliari, il mister non ha alcuna voglia di mollare la presa.