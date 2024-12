Carlos Augusto e Thuram tengono l’Inter agganciata al treno scudetto: 2-0 al Como e -3 dall’Atalanta

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Una vittoria importantissima per l'Inter quella ottenuta a San Siro contro il Como nel posticipo della 17ª giornata della Serie A 2024-2025. Un 2-0 firmato da Carlos Augusto e Marcus Thuram che permette dunque ai nerazzurri di Simone Inzaghi di restare agganciati al treno Scudetto e tornare a soli tre punti di distanza dalla capolista Atalanta avendo una partita (quella con la Fiorentina interrotta dopo il malore a Bove) da recuperare.

Ancora a secco Lautaro Martinez (che un gol in realtà lo aveva segnato prima di vederselo annullare per una posizione di partenza in fuorigioco), è di nuovo un difensore a sbloccare un match contro un avversario che si è dimostrato molto ostico e che sia nel primo tempo che nella ripresa, dopo aver subito la rete del brasiliano (realizzata con un poderoso colpo di testa sul calcio d'angolo battuto dal solito Calhanoglu), non ha mai rinunciato ad attaccare e mettere in difficoltà la retroguardia dei padroni di casa, seppur lasciando inevitabilmente il fianco scoperto alle ripartenze dei nerazzurri che solo in pieno recupero hanno capitalizzato chiudendo il match con il gol del solito Marcus Thuram.

Un successo che prolunga dunque la striscia positiva dell'Inter che piazza l'ottava vittoria nelle ultime dieci partite di campionato (nelle restanti due gare sono arrivati i due pareggi casalinghi con Juventus prima e Napoli poi). Se Simone Inzaghi può sorridere, lo stesso può fare anche Cesc Fabregas che ha visto i suoi ragazzi fornire un'ottima prestazione su quello che è uno dei campi più difficili di tutta la Serie A avendo di fronte i campioni d'Italia in carica.