La moglie di Barella esplode dopo l’ennesima fake news: “Non avete un ca..o da fare”

Mentre Nicolò Barella è focalizzato sulla prima supersfida stagionale, ovvero Juventus-Inter, sua moglie si è lasciata andare a uno sfogo molto duro sui social. Parole che non hanno niente a che vedere con il calcio, ma con una fake news che a quanto pare ha fatto capolino nelle ultime ore. Lady Barella si è scagliata contro chi ha rilanciato una presunta indiscrezione su una sua nuova gravidanza.

La moglie di Nicolò Barella esplode sui social

Federica Schievenin ha innanzitutto ricondiviso il post in questione, dove compaiono alcune foto della coppia con tanto di ecografia a conferma della lieta notizia. Il tutto accompagnato da parole come “hanno fatto emozionare i tifosi dell’Inter con un annuncio sorprendente”. Un contenuto che, a giudicare dallo screen, ha raggiunto migliaia di persone, ottenendo non poche reazioni.

L'attacco agli autori di una fake news sul quinto figlio in arrivo

La moglie del calciatore dell’Inter e della Nazionale ha scritto dal canto suo: “L’ennesima coglionata sul nostro conto… Ormai ogni giorno ne esce una (con tanto di emoticon con circo e pagliacci), ma non avete un c…o da fare nella vita????? NON SONO INCINTA!!!”. Dunque nessun quinto figlio in arrivo per la coppia formata da Nicolò Barella e Federica Schievenin.

Chi è Federica Schievenin, moglie di Barella

I due hanno già 4 figli: Rebecca (2017), Lavinia (2019) e Matilde (2021), con l’ultimo arrivato Romeo, il primo maschietto nato nel 2024. Una coppia molto consolidata, quella formata dal giocatore e dalla modella laureata in Scienze motorie. Federica può contare su un profilo Instagram di circa 130mila follower e spesso condivide scatti della famiglia in compagnia di Nicolò Barella e dei figli. Non è la prima volta che i due devono fare i conti con notizie false relative alla loro famiglia, ma questa volta la pazienza di Schievenin è arrivata al limite.