La maglia più preziosa di Maradona finisce in vendita: “Vale 5 milioni”. Ma è quella sbagliata La maglia che Diego Armando Maradona ha indossato in Argentina-Inghilterra dei Mondiali 86, la partita della ‘Mano di Dio’, sarà messa all’asta, base 5 milioni.

A cura di Alessio Morra

La maglia indossata da Diego Armando Maradona nel quarto di finale di Messico '86 Argentina-Inghilterra finisce all'asta. Per i collezionisti sarà un'occasione da non perdere, ma ovviamente saranno in pochi a poter partecipare all'asta, che verrà battuta nelle prossime settimane da Sotheby's.

Ogni appassionato di calcio sa benissimo cosa è successo il 22 giugno 1986. Quel giorno si disputò la partita Argentina-Inghilterra. Uno degli incontri che meglio rappresenta il più grande gioco del calcio Diego Armando Maradona, che nel secondo tempo segnò una doppietta: prima un gol di mano, ribattezzato la ‘Mano di Dio', poi il ‘Gol del Secolo', saltò una mezza dozzina di calciatori prima di battere Shilton. Poi segnò Lineker, che fissò il punteggio sul 2-1. La maglia che Diego indossò in quella partita ora andrà all'asta. Chi la scambiò con lui, e cioè Steve Hodge, ex centrocampista, ha deciso di venderla. Ma all'asta non ci sarà però esattamente la maglia con cui il numero 10 realizzò quella doppietta.

Steve Hodge, in occasione dei 35 anni da quella partita, rilasciò un'intervista in cui raccontò di quella maglia, che nemmeno i compagni di squadra avrebbero voluto vedere (dopo quella cocente sconfitta) e raccontò di aver rifiutato numerose offerte per la maglia numero 10 che Maradona indossò in Argentina-Inghilterra: "Per me quella maglia ha un valore sentimentale incredibile. Per anni ho ricevuto telefonate continue da tv e radio, qualcuno è venuto anche a bussare alla mia porta. Mi hanno anche accusato di speculare per alzare il prezzo. A tutti coloro che me l'hanno chiesta ho sempre dato la stessa risposta: non è in vendita".

E invece adesso quella maglia è in vendita. Hodge, dopo averla lasciata in ‘prestito' al National Football Museum di Manchester, la cede e sarà la casa d'aste Sotheby's a occuparsi della sua vendita. Oggi, dopo l'annuncio della notizia, Hodge, ex di Tottenham e Leeds, ha detto: "Ne sono stato l’orgoglioso proprietario per oltre trentacinque anni ed è stato un privilegio per me giocare contro uno dei più grandi campioni di tutti i tempi. Io e Diego ci stiamo scambiati la maglia nel tunnel subito dopo la partita".

Un cimelio straordinario, una maglia che davvero qualunque appassionato di calcio vorrebbe avere. Ma la maglia che sarà all'asta non è quella che Maradona indossava quando ha realizzato i due gol all'Inghilterra. Perché Hodge e Diego scambiarono le maglie alla fine del primo tempo. Questa maglietta ha quindi sempre un valore altissimo, ma non è esattamente quella della ‘Mano di Dio'. Quella usata dal numero 10 nel secondo tempo di Argentina-Inghilterra la posseggono i figli di Diego.

La base d'asta parte da 4 milioni di sterline, cioè 5 milioni di euro. E Sotheby's pensa di poter raggiungere cifre elevatissime, c'è chi ipotizza la vendita a 7 milioni di euro, se così sarà diventerà la maglia più costosa di sempre a un'asta. Finora il record appartiene al campione di baseball Babe Ruth, la sua maglia venne aggiudicata per una cifra superiore ai 5 milioni.