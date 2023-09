La maestosa casa di Messi a Miami: vale 10 milioni, la sua camera è grande quanto un appartamento L’argentino ha acquistato una nuova proprietà in Florida, è un immobile extra-lusso che affaccia sull’Atlantico, sorge in una zona residenziale esclusiva, si estende per oltre 3 mila metri quadrati. Il prezzo? Da capogiro: oltre 10 milioni di euro.

Una visuale dall’alto della nuova villa acquistata da Messi in Florida.

Fort Lauderdale è una città sulla Costa sud-orientale della Florida, dista una cinquantina di chilometri da Miami ed è nota per le sue spiagge e i canali navigabili. La chiamano ‘piccola Venezia' proprio per questo ed è un luogo assolutamente esclusivo. Lì, in quel pezzo di Stati Uniti che affaccia sull'Atlantico, a un'ora e uno schiocco di dita da Cuba e con le Bahamas che sembrano così vicine da trovarti in paradiso, Lionel Messi ha acquistato una villa da sogno.

Un dettaglio della piscina fronte mare, la proprietà ha anche due banchine private (credit MLS Compass Florida LLC)

Se credete sia un immobile di lusso vi sbagliate, è molto di più. È come accomodarsi nella magione di un re che ha scelto la comunità residenziale di Bay Colony per stabilire il buen retiro vivendo in pace e in assoluta sicurezza per la sorveglianza che vigila per 24 ore al giorno sulla privacy degli abitanti.

Alcuni dettagli della cucina allestita secondo il design italiano (credit MLS Compass Florida LLC)

Perché l'argentino ha scelto proprio quel posto? Anzitutto, è a una ventina di minuti dagli impianti dell'Inter Miami e in macchina ci vuole davvero poco per spostarsi. Quanto al resto, è tutto nella location che per clima, territorio e comfort divini offre caratterizza la permanenza dorata del campione e della sua famiglia.

Leggi anche La guardia del corpo di Messi va oltre: gli passa il pallone durante la partita per aiutare Miami

Un particolare della suite: una camera da letto di 150 metri quadrati (credit MLS Compass Florida LLC)

Quanto è costata la nuova proprietà? Circa 11 milioni di dollari, poco più di 10 milioni in euro. Ha un'estensione di 3 mila e 200 metri quadrati (di cui oltre mille edificati), lungo i quali si dislocano dieci camere da letto, altrettanti bagni, saloni, una cucina allestita prestando attenzione al design italiano, un centro benessere e una palestra, spazi esterni occupati da una piscina fronte mare e due banchine con accesso diretto oltre a un'area grande abbastanza da parcheggiare comodamente almeno tre vetture.

Il pezzo forte è la suite della coppia: Messi e la moglie Antonella alloggiano in una camera da letto di 150 metri quadrati. Una stanza (ma raccontarla come tale è davvero arduo) a mo' di dependance.

Messi non è l'unico calciatore che ha stabilito lì il quartier generale. Non molto distante dal ‘dieci' c'è una sua vecchia conoscenza, compagno di squadra ai tempi del Barcellona e anche oggi che indossa la maglia rosa di Miami. Si tratta di Sergio Busquets: anche lui poche settimane fa ha acquistato una villa fronte mare localizzata nella stessa Contea di Broward: la zona dove si trova è conosciuta come Sea Ranch Lakes e il valore dell'immobile è di poco superiore agli 8 milioni di euro. Sorge all'interno di un complesso che copre la quasi totalità dell'area comunale, la parte restante è occupata da un centro commerciale e un beach club privato.