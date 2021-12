La lezione di Buffon: “Bravo Giacomo, i record si battono a prescindere dalla categoria” Giacomo Rossi è il portiere della Geotermica che ha fissato il nuovo record d’imbattibilità: 990 minuti, 11 partite senza subire gol, meglio di Gigi Buffon che con la Juve si è fermato a 973.

Gigi Buffon ha fatto i complimenti a Giacomo Rossi per il record d’imbattibilità

Gigi Buffon fermo il record d'imbattibilità a quota 973 minuti consecutivi. Fissò quel primato nella stagione 2015/2016quando era ancora alla Juventus, cinque anni più tardi l'asticella è stata spostata più in alto e quella soddisfazione personale cancellata. Giacomo Rossi, estremo difensore della Geotermica, club toscano della provincia di Pisa che milita in Prima categoria, è riuscito a superare anche l'ex numero uno bianconero e della Nazionale: per undici partite consecutive (totale di 990 minuti) è riuscito a mantenere inviolata la porta.

Una "piccola, grande" soddisfazione che ha condiviso con i compagni di squadra: al giro di boa del campionato sono arrivati conquistando 29 punti e il titolo di campione d'inverno con una giornata di anticipo rispetto al calendario. E gli interventi di Rossi sono stati la pietra angolare del cammino brillante in questa prima porzione della stagione. "Gruppo bellissimo consapevole della sua forza", è l'espressione usata dal portiere toscano che meglio descrive il momento attraversato dalla squadra e sposa un concetto semplice, semplice: si vince e si perde insieme, nel bene e nel male si è sempre una squadra. Ed è la squadra che fa la differenza.

Giacomo Rossi, il portiere della Geotermica capolista nel Girone di Prima categoria

"Miriamo alla promozione", dice Rossi ma sa già che con i diretti rivali del Massa Valpiana sarà battaglia (sportiva) fino all'ultima giornata. Dopo la pausa natalizia ci sarà lo scontro diretto (9 gennaio) con gli avversari a -4 in classifica: Geotermina a 29 e Massa Valpiana a 25 nel Girone G della Prima categoria toscana. Batterli significherebbe mettere una bella ipoteca sul campionato e scavare un solco

Nell'attesa di festeggiare anche il salto di categoria, Giacomo Rossi si gode i complimenti che gli arrivano dal suo "idolo". È lo stesso Gigi Buffon ad dedicargli un messaggio d'incoraggiamento e di applauso per quanto fatto in campo dal collega. E nulla c'entra che giochi in una categoria minore, le parole del campione del mondo e attuale numero uno del Parma sono un esempio bellissimo di grande lealtà sportiva. "I record sono fatti per essere battuti a prescindere dalla categoria – ha scritto Buffon nei post condivisi sui sociale network -. 11 partite senza prendere gol sono un traguardo da applaudire. Sempre. Bravo Giacomo".