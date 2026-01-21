La lezione della madre di Dorgu davanti ai tifosi dello United: gli dice cosa è giusto fare

I tifosi del Manchester United aspettavano Dorgu davanti allo stadio e stavano per essere ignorati, ma poi hanno assistito a ciò che ha fatto sua madre.

Il gol nel derby contro il Manchester City è stata una grande soddisfazione per Patrick Dorgu che finalmente sta raccogliendo qualche gioia dalla sua esperienza inglese. Il risultato ha dato grande serenità al Manchester United che sotto la guida di Carrick sta cercando di salvare l'ennesima stagione turbolenta dove tutto è andato a rotoli: l'entusiasmo dei tifosi si è risollevato e lo dimostra anche l'accoglienza riservata all'ex Lecce fuori da Old Trafford.

Lo hanno chiamato a gran voce e lui si è limitato solo a un saluto a distanza, ma poi è stato richiamato da sua madre che stava camminando proprio accanto a lui. La donna ha rallentato il passo e gli ha detto qualcosa che le telecamere non sono riuscite a cogliere ma che ha avuto un grande impatto su di lui. Il calciatore ha cambiato traiettoria e si è avvicinato ai tifosi per firmare gli autografi, un gesto semplice ma che ha trasformato sua madre in un idolo.

Il gesto speciale della madre di Dorgu

In un momento così delicato della stagione la vicinanza dei tifosi è fondamentale, soprattutto per una squadra come il Manchester United che sta cercando di uscire dalla burrasca. Un concetto semplice che può sfuggire ai più giovani come Dorgu, spesso concentrati solo sul campo: per fortuna al suo fianco c'è sua madre, diventata la nuova eroina dei tifosi dei Red Devils per aver fatto un gesto tanto banale quanto significativo.

Il giocatore stava camminando fuori da Old Trafford accompagnato dalla sua famiglia ed è stato accolto da una folla di tifosi emozionati di vederlo. Li ha salutati e nulla più, ma in quel momento sua madre è intervenuta per dargli una lezione. Con poche parole lo ha convinto ad avvicinarsi per firmare gli autografi e il giovane giocatore ha ubbidito, anche se lievemente contrariato. La pazienza dei tifosi è stata ripagata con il premio più ambito, quello di strappare un ricordo con uno dei protagonisti dell'ultimo derby .