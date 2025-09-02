La Lega Serie A cambia nome, è ufficiale: “Quello attuale era troppo lungo e difficile”

La Serie A cambia la sua denominazione. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente attraverso le parole del presidente della Lega, Ezio Simonelli: “Abbiamo voluto cambiare il nome perché era troppo lungo”.

Il calcio italiano annuncia subito una novità in questo avvio di stagione. La Lega Serie A si riprende la parola "calcio" nella sua denominazione ufficiale e diventa Lega Calcio Serie A. Questo è ciò che ha annunciato il presidente della Lega Ezio SImonelli subito dopo la conferenza stampa al termine dell'assemblea dei club che si è tenuta oggi a Milano. L'obiettivo è ricreare nuovamente un collegamento tra l'Italia e il calcio in modo da dare subito un messaggio chiaro ai tifosi e a coloro i quali dall'estero ci guardano.

"Abbiamo cambiato nome. Non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, un nome troppo lungo e difficile, ma torniamo alle origini e da oggi torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A". Queste le parole di Simonelli che ha dunque spiegato i motivi che hanno portato a questa decisione: "Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto, quando andiamo in giro nel mondo ci conoscono come Serie A o come calcio italiano – ha spiegato -. Abbiamo voluto cambiare il nome perché era troppo lungo".

Vento di cambiamento dunque in Lega già a partire dalla denominazione. Simonelli ha fatto chiaramente capire di voler rimettere il calcio al centro dell'attenzione per renderlo subito ben noto anche a coloro i quali guardano la Serie A all'estero. I motivi però sono anche tecnici, come spiegato dallo stesso presidente federale il quale ha riconosciuto come l'attuale nome fosse troppo lungo e dunque andasse abbreviato.

Ezio Simonelli, presidente Lega Calcio Serie A.

Un cambiamento che arriva dunque dopo diversi anni da quando la Lega Nazionale Professionisti Serie A ufficialmente creata il 1º luglio 2010. Tutto accadde in seguito alla separazione della Lega Nazionale Professionisti in due enti distinti. L'altro era la Lega Nazionale Professionisti B, incaricata della gestione del campionato di Serie B. Oggi dunque il primo cambiamento in vista della stagione 2025/2026 appena cominciata e che dopo due giornate dall'inizio osserva la sua prima sosta per consentire che si disputino le partite della Nazionale Italiana allenata dal nuovo CT Gattuso,