La Lazio travolge il Bologna: 5ª vittoria di fila ed è a un punto dal Napoli, perla di Zaccagni All’Olimpico la Lazio batte 3-0 il Bologna. Dopo l’espulsione di Pobega al 35′, la Lazio ha preso il totale controllo del posticipo e ha segnato nella ripresa con Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Vince pure la Lazio e tornano a essere cinque le squadre in un solo punto. All'Olimpico la squadra di Baroni nella ripresa piega il Bologna, che paga a carissimo prezzo la sciocca espulsione di Pobega. L'incontro è stato deciso dai gol di Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru. La Lazio sale a quota 28 punti e aggancia Fiorentina, Atalanta e Inter, davanti c'è il Napoli a quota 29.

Sciocca espulsione di Pobega

Il primo tempo è bruttino. La Lazio è bloccata, il Bologna è messo bene in campo, ha la difesa alta e pressa. Il possesso palla è nettamente per la squadra di casa che però fino ai minuti di recupero calcia una sola volta verso la porta di Ravaglia, e lo fa con Taty Castellanos che aveva visto fuori dai pali il portiere rossoblu. Il Bologna invece era parso vivo e ci aveva provato con Orsolini e Castro, ma nessun pericolo vero per Provedel. Al 35′ la partita gira. Pobega commette una sciocchezza sesquipedale entrando in scivolata su Guendouzi nell'area della Lazio, fallo e secondo cartellino giallo. Rosso e Bologna in 10. La Lazio inizia cosi ad accelerare e nel recupero ha la prima vera occasione, Orsolini si immola.

Gigot sblocca il risultato

Italiano si ripresenta senza Orsolini e Karlsson, entrano Moro e Urbanski. Il Bologna si abbassa troppo e il pur bravo Castro fa un'enorme fatica a tenere alta la sua squadra. La Lazio inizia il suo forcing e quando entrano pure Dia e Isaksen il Bologna viene accerchiato. Il senegalese trova il gol, ma Castellanos è in fuorigioco millimetrico. Annullato. L'1-0 è questione di minuti e arriva al 67′ quando timbra il cartellino, a sorpresa, il gigante francese Gigot che con la porta spalancata non può sbagliare.

Zaccagni raddoppia, poi segna Dele-Bashiru

Cinque minuti dopo arriva una perla vera di Zaccagni, che mette il pallone nell'angolino, 2-0 e partita di fatto finita. Il Bologna ha un uomo in meno e non ha la forza per recuperare, Castro esce per un problema muscolare. La Lazio gestisce ma prova a rendere più rotondo il risultato. Al 93′ il tris di Dele-Bashiru, che si fa un coast to coast rapidissimo ed è lesto a sfruttare un pallone vagante.