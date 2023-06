La Lazio mette la freccia e si riprende il secondo posto: Romagnoli e Luis Alberto decisivi a Empoli La Lazio strappa i tre punti decisivi per prendersi il 2° posto dietro al Napoli con un gol di Romagnoli e di Luis Alberto. La Cremonese saluta il proprio pubblico (e la Serie A) con una vittoria sulla Salernitana.

A cura di Alessio Pediglieri

Nei due anticipi serali di sabato sono arrivati i verdetti che tutti attendevano: la Lazio è riuscita a sbancare Empoli confermando un legittimo secondo posto finale in questo campionato, la Cremonese ha salutato il proprio pubblico con un ultimo successo. Autori delle reti decisive, Romagnoli e Luis Alberto per i capitolini, Bonaiuto e Tsadjout per i grigiorossi.

Empoli-Lazio 0-2, Romagnoli e Luis Alberto

A Empoli la Lazio non vuole perdere l'occasione di strappare il secondo posto in classifica ad un'Inter che è andata a vincere a Torino contro i granata di Juric. Per ripristinare le distanze in Toscana serve solamente la vittoria e i capitolini ci provano per tutto il primo tempo, caratterizzato non a caso da una serie di occasioni per gli uomini di Sarri. Immobile sfiora il vantaggio in due occasioni, esaltando i riflessi di un ottimo Vicario e anche Patric ha l'opportunità di segnare con il portiere dell'Empoli sempre protagonista.

La ripresa si apre con il break laziale quasi all'inizio: Luis Alberto inventa, Romagnoli finalizza e spacca l'equilibrio del match con la rete dell'1-0. Così, l'inerzia della partita diventa in discesa per Sarri che tiene al meglio in mano il gioco, con possesso e gestione di palla frenando i tentativi dell'Empoli di rientrare in partita, con i toscani che chiudono in 10 per doppio giallo di Cambiaghi nei minuti finali. Dove la Lazio raddoppia con Luis Alberto: il successo non sfugge, il secondo posto nemmeno.

Cremonese-Salernitana 2-1, Bonaiuto e Tsadjout

Il colpo di coda della Cremonese per salutare la Serie A arriva davanti al proprio pubblico, contro la Salernitana e gli uomini di Baldini provano ad onorarlo sin da subito. Così, il vantaggio arriva meritatamente quando l'arbitro Perenzoni si rivolge al VAR per prendere la decisione giusta dopo un contatto in area dei campani, che vede Bonaiuto finire a terra. Lo stesso giocatore grigiorosso si prende l'incarico e dagli 11 metri non fallisce, spiazzando Ochoa.

Bonaiuto non sbaglia dal dischetto contro la Salernitana

La reazione della Salernitana non si fa attendere molto perché Coulibaly pochi istanti più tardi sfiora il palo destro dopo un'ottima conclusione personale, ma il primo tempo si chiude sul vantaggio per i padroni di casa. Nella ripresa il copione non sembra cambiare di molto: Ballardini mette in campo forze nuove per difendere la vittoria che arriva puntuale, anche grazie al raddoppio nel finale di Tsadjout: perfetto commiato di saluto alla Serie A.