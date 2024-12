video suggerito

La Lazio fa un appello ai propri tifosi in vista della sfida con l'Ajax: "Non venite ad Amsterdam"

A cura di Fabrizio Rinelli

Lazio-Ajax di Europa League si preannuncia una sfida ad alta tensione, almeno dal punto di vista ambientale. Il divieto di trasferta imposto ai tifosi biancocelesti nonostante i tanti biglietti venduti in precedenza per il settore ospiti, ha acceso la vigilia di questa partita. Tutto nasce dalla decisione della sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, di vietare la trasferta ai tifosi della Lazio. Il presidente, Claudio Lotito, aveva subito annunciato azioni legali contro la decisione della sindaca di Amsterdam che ha poi risposto: "Rischi di ordine pubblico".

I timori di nuovi scontri di matrice antisemita, dopo quelli avvenuti in occasione della partita contro il Maccabi Tel Aviv, hanno evidentemente convinto il primo cittadino a prendere questo provvedimento. In attesa di capire ora cosa accadrà dal punto di vista legale con la Lazio che non ha per niente accettato questo provvedimento, è proprio il club biancoceleste a pubblicare un comunicato ufficiale. Una nota per avvertire i propri tifosi: "Si consiglia di non viaggiare verso Amsterdam".

La nota della Lazio prosegue. Sono delle linee guida ben precise utili per cercare di avvisare i propri sostenitori dei rischi che può comportare la partenza verso Amsterdam per una trasferta vietata: "Coloro i quali siano già sul luogo, devono mantenere un comportamento collaborativo e di rispetto delle prescrizioni delle autorità locali – si legge -. Non rispondere a potenziali provocazioni da parte di pseudo tifosi locali". Inoltre la Lazio ha avvisato i tifosi presenti nella Capitale olandese.

Il comunicato ufficiale diramato dalla Lazio

"Si segnala che l’Ambasciata italiana ha istituito una cellula consolare presso l’istituto italiano di cultura – Keizersgracht 564, 1017 EM Amsterdam – a circa 10 Km dallo Stadio a cui potersi rivolgere in caso di necessità". E poi ancora: "La stessa S.S. Lazio ha istituito presso l’hotel Van Der Valk Amstel, Joan Muyskenweg 20, Amsterdam, un gruppo operativo a cui rivolgersi in caso di particolari emergenze che sarà attivo da questa sera sino alle 19:00 di domani 12 dicembre".