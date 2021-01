La Lazio supera in extremis il Parma dopo una partita dai due volti e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo il botta e risposta Parolo-Mihaila, ci ha pensato nel finale Muriqi a segnare la rete per il definitivo 2-1 a favore della formazione di Inzaghi, evitando lo spauracchio supplementari. Ora la Lazio se la vedrà contro l'Atalanta di Gasperini, con D'Aversa che ha comunque avuto buone indicazioni dai tanti giovani schierati all'Olimpico.

Parolo porta in vantaggio la Lazio contro il Parma

Il turnover di Simone Inzaghi è moderato rispetto a quello di D’Aversa che getta nella mischia numerosi giovani, in primis il classe 2003 Dierckx, per un undici assolutamente sperimentale. Non è un caso che i capitolini prendano il pallino del gioco, creando non pochi problemi ai ducali. Padroni di casa non troppo fortunati, come confermano i pali di Muriqi prima e Pereira poi, preludio però al gol che arriva al 23’ con Parolo abile a sfruttare con un colpo di testa un cross di un molto attivo Pereira.

Mihaila illude il Parma, Muriqi decide il match

Nella ripresa se Inzaghi inserisce Correa e Patric per Milinkovic e Pereira, l’allenatore del Parma risponde con Brugman ed Hernani al posto di Dezi e Cyprien. I ritmi non sono altissimi, ma sono gli ospiti ad andare vicinissimi al pareggio, con Brunetta e Mihaila: se il primo costringe Strakosha alla parata decisiva, il secondo poi colpisce la traversa. Sono le prove generali per il gol, con il talento classe 2000 rumeno che trova la rete dell'1-1, dopo essersi involato a campo aperto. Una doccia fredda per Inzaghi che poco prima aveva recuperato Lulic al rientro in campo a distanza di un anno. In extremis però ci pensa Muriqi a far tirare un sospiro di sollievo ai capitolini segnando la rete del definitivo 2-1 che porta la Lazio ai quarti contro l'Atalanta.