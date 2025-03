La Juventus perde ancora Francisco Conceiçao, è il terzo infortunio stagionale: quante partite salta

video suggerito

Thiago Motta aveva annunciato l'indisponibilità di Francisco Conceicao dalla sfida della Juventus contro il Verona nella conferenza stampa della vigilia. L'attaccante portoghese di fatto non prenderà parte alla sfida contro gli scaligeri di questa sera diventata fondamentale per la classifica dei bianconeri. Oggi l'ex Porto si è sottoposto ad esami strumentali più approfonditi che hanno fatto chiarezza sull'entità del suo infortunio. La Juventus negli ultimi minuti sul proprio sito ufficiale ha messo in evidenza con una nota quanto riscontrato.

"Francisco Conceicao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale". Di fatto il giocatore resterà fuori fino alla sosta del campionato. È atteso nuovamente in gruppo per fine mese. L’attaccante aveva fatto presente alla staff della Juve un fastidio ieri al termine dell’allenamento, poi oggi è stato al J|medical per sostenere gli esami strumentali: sono state escluse lesioni ma dovrà stare dieci giorni fermo.

Si tratta dell'ennesimo infortunio riscontrato dal portoghese da quando veste la maglia della Juventus. Il primo stop di Conceicao infatti si è avuto a inizio settembre quando i bianconeri persero pure Nico Gonzalez senza dimenticare Bremer. In quel caso per il portoghese fu lesione ai muscoli peronieri della gamba destra per un rientro in campo avvenuto soltanto a inizio ottobre. Successivamente Motta ha dovuto rinunciare a Conceicao una seconda volta a inizio gennaio per un sovraccarico muscolare: rientro avvenuto quasi a inizio febbraio.

Conceicao rientrerà insieme a Renato Veiga, Douglas Luiz e Savona

Il terzo infortunio stagionale oggi in un momento chiave per la Juventus che in caso di vittoria contro il Verona potrebbe mettersi addirittura a -6 punti dall'Inter capolista. La testa della classifica è un pensiero ma il quarto posto Champions ora sembra essere la priorità in casa bianconera. Conceiçao oltre alla sfida di stasera salterà anche Juventus-Atalanta, rientrando insieme a Renato Veiga, Douglas Luiz e Savona che dovrebbero recuperare entro la sosta per le nazionali, puntando a far rientrare completamente l’emergenza infortuni a fine marzo.