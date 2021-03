Paulo Dybala è uno dei nodi da sciogliere della Juventus in vista del prossimo anno. L'attaccante argentino non vede il campo dal 10 gennaio 2021, quando si fece male nella sfida contro il Sassuolo, e da quel momenti è scomparso dai radar. La Joya è scesa in campo 16 volte in questa stagione, per un totale di 859′, con 3 reti e 2 assist all'attivo. I compagni e i tifosi lo aspettano presto in campo e lui stesso pochi giorni fa si è espresso sul suo rientro ma presto ci saranno anche altre valutazioni. Della situazione che riguarda il 10 bianconero ha parlato anche Pavel Nedved nell'intervista a DAZN:

Dybala ci è mancato. Quest’anno non ha giocato neanche 800 minuti, sono pochissimi. Ci darebbe sicuramente varianti offensive non indifferente, a parte i gol che sono mancati. Ha un contratto ancora per un anno su cui non ci sono novità. Alla Juventus si valuta sempre e quindi valutiamo tutte le possibilità sul mercato.

Le parole del vice-presidente della Vecchia Signora aprono scenari che erano stati già battuti in tempi non sospetti ma per la prima volta si ipotizza una cessione, o comunque una separazione, in maniera pubblica. Dybala è in scadenza e i lavori per il rinnovo del suo contratto con la Juventus sembrano essere bloccati a causa di una richiesta troppo alta rispetto a quanto visto in questo ultimo periodo. sa di non poter chiedere una cifra vicina al suo reale valore

La speranza del club campione d'Italia in carica è quella che possano arrivare società interessate al giocatore argentino ma che abbiano anche denaro da poter spendere per il suo cartellino: visto il valore del giocatore il club di via Druento spera di poter arrivare ai 40 milioni di euro o, in alternativa, si potrebbe ragionare basandosi su uno scambio con contropartita dal valore adeguato e che possa avere senso nel progetto sportivo della Juventus. Subito torna in mente il nome di Romelu Lukaku, che sembrava sulla via di Torino e invece poi andò all'Inter. La situazione di Paulo Dybala è tutta in divenire e di certezze in merito al suo futuro in bianconero ve ne sono pochissime.