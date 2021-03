Paulo Dybala ha pubblicato un lungo post su Instagram per cercare di scuotere la sua Juventus dopo la sconfitta contro il Benevento che ha scossa tutto l'ambiente bianconero. L'attaccante argentino ha voluto caricare il gruppo e soprattutto rassicurare i tifosi circa il suo ritorno in campo. Questo il suo post: "Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi … La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni.

Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve #FinoAllaFine". Un messaggio forte che ha trovato tantissimi like da parte dei tifosi che non vedono l'ora di rivedere in campo l'argentino che ieri era in panchina con i compagni ma in borghese. Pirlo ha sempre sottolineato il fatto di non aver mai avuto a disposizione insieme Dybala, Cristiano Ronaldo e Morata che gli avrebbero dato una grossa mano.

L'attaccante argentino ha infatti realizzato il suo ultimo gol nella gara giocata dalla Juventus contro l'Udinese il 3 gennaio scorso prima che l'infortunio contro il Sassuolo lo fermasse in maniera definitiva. Già prima della sfida contro il Cagliari, Pirlo aveva parlato del suo rientro in campo dopo la sosta. Avrà così il tempo di allenarsi al meglio in campo restando a Torino per poter dare una mano alla squadra in un momento assolutamente complicato.

L'allenatore bianconero potrà così recuperare l'argentino che in campionato è riuscito a segnare soltanto 2 gol: appunto Udinese e prima ancora contro il Genoa per un totale di 11 presenze, 2 gol e 2 assist. Il problema al ginocchio sembra essere superato e l'atteggiamento propositivo del giocatore ha permesso a Dybala di mettersi al lavoro e tornare a disposizione di Pirlo.