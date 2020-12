La Juventus si giocherà il suo campionato nei primi 42 giorni dell'anno. A partire dal 3 gennaio, fino al 13 febbraio, data della ripresa ufficiale della Serie A, i bianconeri dovranno capire davvero se potranno ricucire lo strappo, in termini di punti, da Milan e Inter in vetta. Il recupero con il Napoli e la sconfitta contro la Fiorentina prima di Natale, hanno tolto certezze alla squadra di Pirlo che arrivava dalla trasferta di Parma sicure delle proprie potenzialità. E invece il 2021 rimetterà nuovamente la Juventus nella condizione di ritrovarsi, come già accaduto troppe volte da settembre.

Il calendario da qui, al 13 febbraio, è davvero tremendo per i bianconeri. Ma questa determinerà davvero la forza di questa squadra che gioca ogni partita con i fantasmi degli anni precedenti in cui la Juventus si è sempre distinta come "l'ammazzacampionato" senza lasciare scampo a nessun'altra rivale. I bianconeri dovranno giocare 8 partite prima di rituffarsi di nuovo in Champions League per affrontare il Porto il 17 febbraio. Fino a quel momento, tra campionato e Supercoppa e Coppa Italia, il calendario della Juventus è davvero tanto complicato.

Il calendario della Juventus dal 3 gennaio al 13 febbraio

Il futuro della Juventus passa da questi famosi 42 giorni. I bianconeri si giocheranno campionato, Supercoppa Italiana e Coppa Italia nelle prime 8 partite dell'anno. Per una stagione che poi prevederà la disputa degli ottavi di Champions League contro il Porto il 17 febbraio. Si inizia con l'Udinese ma poi ecco subito la sfida di ‘San Siro' contro il Milan prima del Sassuolo da ricevere in casa. Due squadre tra le più in forma in campionato che potrebbero destabilizzare completamente il 2021 dei bianconeri. Il passaggio del turno contro il Genoa è poi obbligatorio prima di ritornare nuovamente a Milano per affrontare l'eterna rivale, l'Inter e il suo grande ex Antonio Conte.

Qui, si potrebbe già delineare un quadro completo del futuro bianconero (e siamo ancora al 17 gennaio). Anche se dopo 3 giorni, il giorno 20 gennaio, Pirlo dovrà vedersela contro il Napoli per la Supercoppa Italiana: altro bivio stagionale. Bologna e Sampdoria potrebbero far respirare i bianconeri prima del tour de force finale, prima della Champions, che vedrà poi la Juventus la Roma allo ‘Stadium' e poi ancora il Napoli, questa volta in campionato, allo stadio ‘Diego Armando Maradona'. L'esito di questi 42 giorni di partite, potrebbero essere decisivi anche per la gara di Champions contro il Porto del 17 febbraio. Sarà fondamentale lo spirito con il quale i bianconeri affronteranno la gara. Il calendario completo dal 3 gennaio al 13 febbraio 2021: