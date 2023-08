La Juventus accompagna Bonucci alla porta: i bianconeri gli verseranno un incentivo all’esodo L’avventura di Bonucci alla Juventus è arrivata al capolinea: i bianconeri sono disposti a coprire parte dell’ingaggio per facilitare il suo approdo all’Union Berlino.

A cura di Ada Cotugno

All'interno della Juventus non c'è più spazio per Leonardo Bonucci. Mancano una manciata di giorni alla chiusura del calciomercato e l'addio del difensore alla Vecchia Signora si avvicina sempre di più: per Massimiliano Allegri non rappresenta più un elemento centrale all'interno del suo progetto e la società lo ha messo fuori rosa all'inizio della preparazione estiva, impedendogli di allenarsi con il reto della squadra.

A nulla sono valsi i tentativi disperati di rientrare nelle grazie dell'allenatore. La sua storia alla Juventus finirà probabilmente questa estate, così come la sua avventura nel calcio italiano. La pista che lo avrebbe portato alla Lazio si è raffreddata e l'unica porta aperta resta quella dell'Union Berlino, il primo club a tendergli la mano in questa situazione. Lo stesso giocatore adesso ha aperto le porte al trasferimento in Bundesliga, in una squadra che gli permetterebbe anche di giocare in Champions League.

L'unico nodo della trattativa è legato all'ingaggio, ma anche qui la Juventus sembra avere la soluzione in tasca per accelerare l'addio del difensore. Attualmente Bonucci percepisce un ingaggio da 3.5 milioni di euro a stagione, ma i tedeschi gli hanno offerto un contratto da 2 milioni annui giocando al ribasso. Le cifre non sono gradite al giocatore, ma qui entra in gioco il piano dei bianconeri che vogliono cederlo a tutti i costi.

Per soddisfare le sue richieste economiche la società è pronta anche a coprire parte dell'ingaggio, versando la quota necessaria sotto forma di incentivo all'esodo per facilitare il suo addio. Più chiaro di così non si può: la Juve è disposta a tutto pur di interrompere il rapporto con Bonucci, arrivato ormai ai minimi termini. Restano pochi giorni per definire l'operazione e sistemare gli ultimi dettagli, ma mai come adesso la volontà di tutte le parti sembra essere allineata.