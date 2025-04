video suggerito

La Juve si riporta in zona Champions: Monza battuto 2-0 con i gol di Nico e Kolo Muani, è quarto posto La Juventus batte il Monza 2-0 in virtù dei gol di Nico Gonzalez e Kolo Muani, entrambi nel primo tempo, e si riporta momentaneamente in zona Champions League, al quarto posto. Espulso Yildiz poco prima dell’intervallo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

La Juventus batte abbastanza facilmente – le basta un tempo – il derelitto Monza, cui manca soltanto la certificazione matematica per la retrocessione (resta ultimo a quota 15, a 11 punti dal Lecce quartultimo). I gol nel primo tempo di Nico Gonzalez e Kolo Muani sono sufficienti a riportare in zona Champions League la squadra bianconera, che è momentaneamente al quarto posto con 62 punti, in attesa che il Bologna lunedì giochi a Udine. Il secondo tempo è stato di gestione senza particolari patemi, visto che la Juve è stata costretta a giocarlo tutto in 10 uomini per l'espulsione di Yildiz poco prima dell'intervallo, per una follia del turco.

Il match si mette subito in discesa per i bianconeri, visto che Nico Gonzalez sblocca il risultato già all'11': l'argentino prende palla sulla sinistra, si accentra e poi fa partire una conclusione che si infila nell'angolino basso alla destra di Turati. La prima frazione è un monologo della formazione di Tudor, che potrebbe raddoppiare al 23′, ma Kolo Muani si divora il gol non riuscendo a trovare la porta dalla sinistra dell'area. Lo stesso attaccante francese peraltro si rifà dieci minuti dopo, capitalizzando un veloce contropiede della Juve, condotto imperiosamente da Khephren Thuram e poi concluso dall'assist del centrocampista per il connazionale, che da sinistra batte Turati con un preciso destro nell'angolo basso opposto.

La sciocchezza di Yildiz poco prima di rientrare negli spogliatoi condiziona comprensibilmente il secondo tempo della Juventus, che cede campo e pallino al Monza. Il tentativo di riaprire la partita dei brianzoli non si concretizza tuttavia in grosse occasioni: la squadra di Tudor ha buon gioco a portare stancamente il match al fischio finale, facendo davvero poco nei secondi 45 minuti. Tanto basta per portare a casa quello che conta davvero, i tre punti che rilanciano la Juve verso la qualificazione alla prossima Champions League.