La Juve sarà più italiana, nel mirino c’è sempre Zaniolo: la Roma aspetta una proposta Il giovane giallorosso può essere la soluzione tattica per rimpiazzare Dybala e formare un tridente con Chiesa e Vlahovic. La Juve per lui fa sempre più sul serio.

A cura di Enrico Scoccimarro

Il futuro mercato della Juventus ruoterà in primis attorno all'attacco. Il primo obiettivo in casa bianconera è quello di trovare un interprete che si avvicini il più possibile alle qualità tecniche, di palleggio e di posizionamento del partente Paulo Dybala, dopo l'annuncio sul mancato rinnovo alla fine di una trattativa-telenovela durata molto più di quanto, normalmente, durano quelle che una società è sicura di compiere.

La società bianconera aveva infatti da tempo ormai l'idea di "tradire" le volontà di permanenza dell'attaccante argentino, ma ora gli spetta trovare un suo degno erede, operazione sicuramente non facile. Tuttavia, proprio il fatto che l'idea ci fosse da tempo, fa pensare che qualche mossa da parte della dirigenza juventina sia già stata fatta. Ed ecco che spuntano i nomi più "caldi". Il più discusso negli ultimi giorni è sicuramente quello di Nicolò Zaniolo, attualmente in forza alla Roma ma non proprio in rapporti idilliaci con l'ambiente.

Il centrocampista offensivo classe '99, infatti, da qualche settimana non è più imprescindibile negli schemi del tecnico Jose Mourinho, tanto da non utilizzarlo nel derby vinto contro la Lazio, prima del problema al flessore che lo ha costretto a saltare anche la trasferta contro la Sampdoria e quella di ieri in Conference contro il Bodo Glimt. E proprio su questo aspetto ricadono i dubbi di parecchi tifosi bianconeri: la fragilità fisica di Zaniolo che rimpiazzerà proprio quella fragilità che ha allontanato "la Joya" dalla Juve?

Eppure la società bianconera fa sul serio. Al momento c'è solo la Juve come pretendente del giovane romanista, in quanto priorità per l'allenatore Massimiliano Allegri. Zaniolo potrebbe sposarsi bene con gli strappi di Federico Chiesa e con Vlahovic completerebbero un tridente di velocità e potenza. La giovane età poi è un incentivo in più per l'eventuale investimento. Resta però l'elevato costo del cartellino: la Roma chiede 50 milioni più bonus. La Juve lo valuta al massimo 40 milioni ma ha già parlato con il suo agente, e potrebbero dunque esserci margini di trattativa. Un'ipotesi potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto, come fatto per Locatelli. Altra soluzione potrebbe essere un intesa a 40 milioni più un giocatore in cambio per Mourinho.

Dall'altro lato, la Roma è sicura di fare tranquillamente a meno del suo talento? Vista la serata negativa di ieri, si potrebbe pensare che con uno Zaniolo in più, avrebbe per lo meno più animo offensivo. La sensazione è che la società giallorossa non possa rinunciare a tentare tutto il tentabile per integrare Zaniolo e farlo protagonista. Il futuro di Zaniolo sarà più chiaro entro fine maggio. Come spesso accade, sarà decisiva la volontà del calciatore, che per l'ingaggio potrebbe addirittura accettare una cifra leggermente più bassa rispetto a quella che avrebbe chiesto alla Roma per il rinnovo, sulla base di circa 3 milioni netti, in perfetta linea con il nuovo corso bianconero.