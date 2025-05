video suggerito

La giornalista non può far passare quello che dice Arteta in diretta: è una falsità L'intervista di Mikel Arteta dopo PSG-Arsenal è stata imbarazzante: il tecnico spagnolo ha detto una sciocchezza che la giornalista non poteva far passare. Lo ha interrotto e corretto in diretta.

A cura di Paolo Fiorenza

La giornalista della CBS Anita Jones non è riuscita a trattenersi di fronte alla sciocchezza detta da Mikel Arteta al termine della semifinale di ritorno di Champions League persa dall'Arsenal in casa del PSG, un 2-1 che combinato con la precedente sconfitta a Londra per 1-0 ha certificato la qualificazione di Kvaratskhelia e compagni alla finale di Monaco contro l'Inter. La Jones prima ha sgranato gli occhi e fatto un'espressione come a significare ‘ma che stai dicendo', poi ha interrotto il tecnico spagnolo e lo ha corretto in diretta con grande personalità e competenza.

La giornalista corregge in diretta Arteta: ha detto una sciocchezza

Arteta è stato irremovibile – non solo in TV, ma anche successivamente in conferenza stampa – nel sostenere che la sua squadra fosse stata la migliore nell'arco delle due partite, nonostante le due sconfitte su due e il risultato complessivo di 3-1 per il PSG. E per supportare la sua tesi, l'ex vice di Pep Guardiola ha esaltato la prova di Gigio Donnarumma, spiegando che era stato il ‘man ot the match' sia all'andata che al ritorno, il che tuttavia non è vero.

"Non si tratta di meriti, ma di quello che mostra il risultato – ha detto un frustrato Arteta, non riconoscendo la superiorità del PSG – Questa partita e questa competizione si giocano su quello che accade nelle aree di rigore e in entrambe le gare il ‘man of the match' è stato lo stesso giocatore, il portiere".

A quel punto la giornalista della CBS ha fatto una smorfia e interrotto l'allenatore basco per puntualizzare che quanto appena detto non corrispondeva al vero: "Oggi è stato Achraf Hakimi", ha scandito, indicando che il premio come migliore in campo era stato assegnato dall'UEFA all'ex interista, autore di uno dei due gol al Parc des Princes.

La chiusura gelida dell'intervista di Arteta

La smentita della sua affermazione non ha smosso minimamente Arteta: "Bene, penso che sia chiaro chi ha vinto la partita oggi per loro", ha ribadito il tecnico dei Gunners, sottolineando ancora una volta che solo uno strepitoso Donnarumma aveva impedito all'Arsenal di approdare in finale. Il 43enne di San Sebastian è poi apparso gelido durante la fase finale dell'intervista. Dopo una lunga domanda della Jones, Arteta ha concluso lapidario: "Ormai è tutto passato". La delusione indubbiamente è stata tanta, e si vede.