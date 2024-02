La giocata fantasma di River-Boca, un’illusione ottica ipnotica: che fine ha fatto il pallone? In River-Boca c’è stato un episodio molto particolare che ha stuzzicato la curiosità di tifosi e spettatori. Ad un certo punto per un’illusione ottica il pallone si è quasi sdoppiato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il Superclásico tra River Plate e Boca Juniors regala sempre situazioni particolari. Così è stato anche per il confronto valido per la Coppa di Lega Professionistica, contraddistinto anche da momenti di tensione. Al di là di questi però un episodio ha conquistato l'attenzione di tifosi e appassionati, e fa riferimento ad una giocata "fantasma".

Poco dopo la mezz'ora c'è stata una punizione dalla sinistra per il Boca. Sul pallone Valentin Barco che ha tentato la conclusione a giro, a metà tra il tiro e il cross, alla ricerca magari di una deviazione vincente. La sfera invece è arrivata tra le mani di Sergio Romero, l'ex portiere anche di Sampdoria e Venezia. Quest'ultimo è riuscito a bloccare lo palla proprio sulla linea di porta con un salto sul posto e le braccia tese.

Le immagini dell'azione però hanno mostrato qualcosa di strano. Infatti, praticamente in contemporanea al pallone che sta per finire tra i guantoni del Chiquito ecco spuntare quella che sembra un'altra sfera bianca, velocissima. La stessa si muove in orizzontale e dopo aver colpito la traversa, nello stesso punto in cui il pallone di Barco va a spegnersi poi nella presa di Romero, sparisce fuori dall'inquadratura.

Uno sdoppiamento quasi "paranormale" che non è sfuggito a chi stava guardando la TV ed è rimasto perplesso: ma qual è la situazione reale? Quella in cui il pallone finisce poi tra le mani del portiere del River, o l'altra. Ovviamente la prima, ma allora cosa è successo? Rivedendo l'azione al replay, restano i dubbi.

Da escludere assolutamente la presenza di un secondo pallone magari lanciato dalla tribuna o arrivato in campo dai raccattapalle, visto che i calciatori e lo stesso Romero non sembrano accorgersi di nulla, ma guardano esclusivamente alla traiettoria della conclusione di Barco.

Si potrebbe pensare ad una sorta di interferenza televisiva, o ad una sovrapposizione di immagini che ha prodotto questo particolare risultato e un'illusione ottica. Oppure anche all'effetto provocato da un uccello che si stava spostando velocemente in volo a bassa quota sopra il cielo dello stadio e ha creato questo gioco di prospettiva, andando a sovrapporsi con il pallone della partita prima che lo stesso venga parato. Una scena comunque molto strana, visto che nella diretta sembra sentirsi anche il rumore della sfera che impatta sul montante.