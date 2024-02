River-Boca si infiamma nel finale, caos nel tunnel: “Vigliacco, cornuto, perché mi hai colpito?” Volano parole grosso dopo il fischio finale di River Plate-Boca Juniors tra Franco Armani e Cristian Lema: “Pezzo di cornuto, vigliacco di merda, perché mi hai colpito?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

“Pezzo di cornuto, vigliacco di merda, perché mi hai colpito?”. Volano parole grosso dopo il fischio finale di River Plate-Boca Juniors tra Franco Armani e Cristian Lema. Il portiere dei Millonarios e altri suoi compagni stavano protestando con l'arbitro quando il difensore Xeneises si è avvicinato al direttore di gara per salutarlo: i due hanno iniziato a battibeccare e sono dovuti tutti i presenti per evitare il contatto ma la tensione è continuata anche nel tunnel degli spogliatoi.

Nell'ultima giornata della Copa de la Liga Profesional allo stadio Monumental di Buenors Aires si è giocato il Superclasico che si è chiuso con un pareggio per 1-1, in virtù dei gol segnati da Solari e Medina.

Non una grandissima partita e pochi contenuti tecnici di rilievo. Tanto agonismo, nervosismo e la solita tensione da Superclasico. Armani e Lema hanno avuto questo scambio di vedute al termine della partita dopo che il portiere ha colpito l'avversario alla schiena e il difensore gli ha gridato: “Pezzo di cornuto, vigliacco di merda, perché mi hai colpito?”.

Dopo la tensione in campo, il battibecco si è spostato nel tunnel degli spogliatoi. Il quotidiano argentino Olè ha pubblicato un video con Lema che aspettava Armani. Il difensore del Boca Juniors ha urlato diverse frasi, non riportabili, al portiere avversario che ha risposto anche se l'audio non è chiarissimo i due non si sono scambiati complimenti. A quel punto è intervenuto l'arbitro che ha invitato il calciatore del Boca a tornare nel suo spogliatoio e chiudere lì quel momento di tensione.

Paulo Díaz, difensore del River Plate, in merito all'accaduto si è espresso con parole dure contro Lema. "Adesso che è al Boca pensa di poter venire a fare quello che vuole qui. Quando era a Lanús non parlava mai". Insomma, solita dialettica da Superclasico.

Il direttore di gara Yael Falcón Pérez dopo la partita ha parlato della diatriba finale tra Armani e Lema e ha risposto così: "È stata una cosa tra i giocatori, l'hanno risolta".