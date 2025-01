video suggerito

La giocata decisiva di Leao che ha spiazzato l’Inter: gli è bastato toccare la palla solo una volta La prodezza tattica di Leao contro l’Inter in Supercoppa Italiana. Con un solo tocco di palla e un solo movimento spiazza tutta l’Inter per servire Abraham sul gol decisivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Leao è tornato in campo nella partita più importante del Milan. Il portoghese era reduce da un infortunio muscolare rimediato poco prima di Natale nella sfida di Verona. Da quel momento sulle sue condizioni e sul rientro in campo si è sempre andati avanti con cautela. Ma Conceicao, che contro l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana l'aveva fatto partire in panchina, aveva bisogno di lui fortemente quando i nerazzurri si sono portati sul punteggio momentaneo di 2-0 grazie alle reti segnate prima da Lautaro Martinez e poi da Taremi nella ripresa.

Leao ha risposto presente in maniera chiara, forte, tangibile. Ha sentito la fiducia di Conceicao come forse non gli era mai capitato da inizio stagione con Fonseca in panchina. Scatti, rapidità, cattiveria agonistica e tanta voglia di trovare la porta. In questo modo il portoghese ha ribaltato l'Inter dopo il suo ingresso in campo spiazzando l'intera difesa e il centrocampo nerazzurro con una sola giocata: quella decisiva per il gol di Abraham in pieno recupero. Gli è bastato un solo tocco per servire all'accorrente attaccante inglese la palla che ha regalato il trionfo ai rossoneri.

Il movimento senza palla di Leao che ha sorpresa tutta l'Inter

In pieno recupero ciò che ha sorpreso del Milan è stata la caparbietà e la lucidità di alcuni giocatori, proprio come Leao. L'attaccante è stato determinante leggendo in anticipo il passaggio nello spazio servito da Pulisic. L'americano riesce infatti a servire la palla immaginando già a memoria che quello spazio sarebbe stato occupato da Leao che infatti col suo movimento riesce a piazzarsi proprio lì con una corsa in verticale perfetta. Il portoghese sorprende alle spalle Asllani arrivando dinanzi a Sommer e anticipando l'uscita del portiere con un assist al bacio per Abraham.

Il movimento nello spazio di Leao servito da Pulisic.

Leao è stato intelligentissimo ad alzare poi la palla quel tanto che basta per evitare sia all'estremo difensore svizzero che a Bisseck in scivolata di intercettare il suo filtrante finito inevitabilmente sull'ex Roma che deve solo appoggiare la sfera in rete. Di fatto il gol è quasi totalmente di Leao che suggerisce a Pulisic il movimento nello spazio e riesce a portarsi dietro anche lo stesso Abraham bravo a seguirlo in verticale e credere che Leao sarebbe arrivato su quella palla. Per Conceicao già questa è un'ulteriore vittoria.