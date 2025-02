video suggerito

La gaffe di Re Carlo con Son sul momento del Tottenham: lo mette in imbarazzo con una domanda La visita di Re Carlo III allo stadio del Tottenham stava per trasformarsi in una grande figuraccia: ha chiesto a Son come sta andando la squadra sotto gli occhi sconvolti del presidente Levy.

A cura di Ada Cotugno

La stagione del Tottenham ha preso una piega difficile ma in Inghilterra non tutti sembrano interessati alle sorti della squadra. Per questo la visita di Re Carlo III allo stadio degli Spurs ha preso una piega imbarazzante: il sovrano ha stretto la mano alla capitana della squadra femminile, Bethany England, e anche al capitano della squadra maschile Son con il quale si è fermato per scambiare due battute mentre era ripreso dalle telecamere. Purtroppo il saluto si è trasformato in una vera e propria gaffe quando è spuntata fuori una domanda sul momento che sta attraversando il club.

Senza volerlo il Re ha toccato un tasto dolente, dato che il Tottenham non vince in campionato da quattro partite consecutive ed è attualmente 14esimo in classifica. Per fortuna Son non si è scomposto e con la sua solita eleganza è riuscito a uscire dall'impasse cavandosela con una risposta diplomatica sotto gli occhi del presidente Levy che forse in quel momento aveva temuto il peggio per l'immagine del suo club.

La domanda imbarazzante di Re Carlo a Son

La conversazione è stata breve, ma tanto è bastato per creare un momento di forte imbarazzo sotto lo sguardo attento del presidente del Tottenham. Il Re ha fatto qualche domanda a Son sui prossimi impegni del Tottenham, informandosi sulla partita contro il Manchester United che si giocherà domenica pomeriggio. Ma il sovrano non è molto informato sull'andamento della Premier League e ovviamente non poteva sapere che gli Spurs si ritrovano a dover fronteggiare una grande crisi che li ha spediti al 14esimo posto. Non vincono da quattro partite consecutive in campionato e per questo tutti hanno sgranato gli occhi quando è stata pronunciata una domanda scomoda: "La squadra è in buone condizioni in questo momento?".

Parole difficili che hanno fatto strabuzzare gli occhi a tutti i presenti, primo fra tutti Levy che non si aspettava di dover affrontare un argomento così difficile. Con il sorriso sulle labbra e tanta dolcezza Son ha risposto nel modo più diplomatico possibile: "Siamo in un momento difficile, ma stiamo lavorando sodo". Il pericolo è stato scampato ma il video della conversazione ha fatto il giro dei social, con i tifosi un po' imbarazzato da quello scambio inatteso che poteva trasformarsi in una grande figuraccia.