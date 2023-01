La gaffe di Klopp, non riconosce l’intervistatore e si arrabbia: “Forse non hai mai giocato” Jurgen Klopp non ha riconosciuto l’intervistatore e si è reso protagonista di una gaffe. In realtà è un ex calciatore con più presenze di lui all’attivo ad alti livelli.

A cura di Marco Beltrami

La frustrazione per un risultato deludente gioca spesso brutti scherzi. L'ultimo esempio arriva da Jurgen Klopp, manager del Liverpool, insoddisfatto della prestazione e del risultato contro il Wolverhampton in FA Cup. Il 2-2 costringerà i Reds e i Wolves al replay, non una buona notizia alla luce delle tante partite già in programma. Nel post-match il manager tedesco è stato stuzzicato sulla mancanza di brillantezza di un Liverpool condannato anche da troppi errori individuali.

Una domanda in particolare non è stata gradita dall'ex Borussia Dortmund, che ha risposto in modo perentorio esternando la sua stizza: "Non sono sicuro che tu abbia giocato a calcio, ma questo genere di cose succedono". Nello studio di ESPN, si è subito scatenata l'ilarità. Il motivo è legato al fatto che l'autore della domanda fosse proprio un ex calciatore professionista, ovvero Nedum Onuoha. Quest'ultimo ha sorriso, senza rispondere al tecnico.

Onuoha e il celebre scontro con Ibrahimovic

Il classe 1986 inglese di origini nigeriane cresciuto nel Manchester City, vi ha poi esordito tra i professionisti, per poi militare anche al Sunderland e QPR e oltreoceano al Real Salt Lake (memorabile un suo scontro con Ibrahimovic, ai tempi in cui giocava a Los Angeles). Al suo attivo più di 20 presenze con l’under 21 dell’Inghilterra. Una gaffe quella di Klopp che tecnicamente nella sua breve e non troppo fortunata carriera da giocatore ha collezionato meno presenze di Onuoha, 347 contro 426. Se poi l'inglese ha giocato 232 volte in Premier League, l'attuale allenatore del Liverpool non ha mai calcato i campi del massimo campionato tedesco. Quindi non solo l'opinionista ESPN ha giocato a calcio, ma anche a livelli più importanti rispetto a Klopp.

L'argomento è tornato d'attualità negli studi di ESPN poche ore fa, quando i colleghi di Onuoha l'hanno preso in giro per l'accaduto. L'ex difensore è stato allo scherzo e ha spiegato: "Se Klopp fosse stato di buon umore, probabilmente avrei risposto qualcosa. Ma non lo era e ho pensato che per la prima volta intervistando qualcuno di così importante nel calcio mondiale, se mi fossi tirato indietro avrebbe potuto trasformarsi in una sorta di discussione".