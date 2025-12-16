La frecciata di Gasperini a Fabregas sull’utilizzo del portiere nel gioco del Como: “Abbastanza stucchevole”

Gian Piero Gasperini ha commentato in conferenza stampa la difficoltà della Roma nell’affrontare la gestione del possesso palla del Como e l’utilizzo del portiere: “Purtroppo nel calcio questa situazione sta dilagando: non è spettacolare, anzi, è abbastanza stucchevole”.

La vittoria della Roma con il Como ha messo in luce anche alcune dinamiche tattiche interessanti e Gian Piero Gasperini ha commentato in conferenza stampa la difficoltà di affrontare la gestione del possesso palla della squadra di Cesc Fabregas: "Il Como gioca molto col portiere. Purtroppo nel calcio questa situazione sta dilagando: non è spettacolare, anzi, è abbastanza stucchevole. È chiaro che quando affronti queste situazioni le devi esasperare, altrimenti la partita è bruttissima da vedere".

L'allenatore giallorosso ha, inoltre, sottolineato l’importanza del coraggio e della determinazione quando si gioca davanti al proprio pubblico: “Giocare in casa, di fronte a tanto pubblico, significa avere lo spirito di fare la partita e di assumersi dei rischi. Non puoi limitarti a difenderti o a gestire il gioco passivamente. Ieri è andata bene perché la squadra ha saputo trovare l’equilibrio giusto tra attenzione difensiva e intraprendenza offensiva”.

La frecciata di Gasperini a Fabregas dopo Roma-Como

Dopo il convincente successo europeo contro il Celtic, la Roma ha dimostrato di attraversare un momento di grande forma anche in campionato, confermando le buone sensazioni accumulate nelle ultime settimane.

All’Olimpico i giallorossi hanno affrontato il Como in una sfida delicatissima e la squadra di Gian Piero Gasperini ha saputo gestire bene le fasi di gioco, imponendo il proprio ritmo e mostrando attenzione tattica, fino a trovare il gol decisivo con Wesley. La rete del brasiliano ha spezzato l’equilibrio e ha consegnato tre punti preziosi per la classifica e per il morale della squadra, consolidando la fiducia di un gruppo che sembra sempre più coeso e determinato.

Il successo contro il Como rappresenta dunque un altro passo avanti per la Roma, che sembra pronta a consolidare la propria posizione in campionato e a proseguire il percorso di crescita iniziato con la vittoria europea.

La combinazione di talento, organizzazione tattica e voglia di osare potrebbe rivelarsi decisiva nelle prossime settimane, mentre la squadra continua a lavorare per mantenere alta la concentrazione e la determinazione, elementi fondamentali per affrontare con continuità sfide impegnative sia in Italia che in Europa.