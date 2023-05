La foto della panchina del Manchester City è impressionante: così non si era mai vista Il Manchester City è sceso in campo contro il Chelsea già da campione d’Inghilterra. Per questo motivo Guardiola ha lasciato in panchina a riposare i suoi uomini migliori: tutti insieme valgono una fortuna.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Manchester City è diventato campione d'Inghilterra stando serenamente in albergo. I ragazzi di Pep Guardiola hanno infatti potuto festeggiare il titolo per il terzo anno consecutivo e la quinta negli ultimi sei anni. Gli avversari dell'Inter nella finale di Champions hanno infatti festeggiato la matematica certezza del titolo grazia alla sconfitta per 1-0 dell'Arsenal sul campo del Nottingham Forest, che grazie a questa vittoria è salvo. In attesa di scendere in campo contro il Chelsea, il Manchester City ha dunque trionfato facendo partire in pratica la festa ancor prima che la partita di ieri contro i Blues avesse inizio.

Un successo che consegna a Pep Guardiola l'11aa vittoria in un campionato nei suoi 14 anni da allenatore tra Barcellona, Bayern e Manchester City portandolo a scendere in campo contro i londinesi schierando una formazione rivoluzionaria. Il tecnico spagnolo ha messo in panchina praticamente tutti i suoi gioielli lanciando in campo chi ha trovato meno in spazio in tutta la stazione. Ecco perché al calcio d'inizio della sfida contro il Chelsea, in panchina erano seduti gente come Haaland, Rodri, De Bruyne, Stones, Grealish, Bernando Silva, Gundogan, Ruben Dias ed Ederson. Un patrimonio racchiuso in un solo scatto che ha fatto il giro del mondo.

Ben 655 milioni di valore di mercato lasciato in panchina.

Non è da tutti infatti poter scendere in campo, giocare e vincere contro un Chelsea ricco di campioni facendolo con le seconde linee. Questo fa capire la grandiosità del City che può contare davvero su giocatori di spessore. Le immagini circolate a gara in corso sui social mostrano proprio un'immagine della panchina del Manchester City intenta a osservare i propri compagni giocare in campo. L'aspetto impressionante di quella foto non è tanto la sorpresa di vedere in panchina giocatori del loro calibro, quanto capire che tipo di giocatori possa permettersi di tenere in panchina Guardiola. Se solo provassimo a sommare il valore di mercato di ognuno di quei giocatori, ciò che ne viene fuori è una cifra mostruosa data solo da una manciata di elementi.

Da Haaland a Grealish passando per tutti gli altri, Guardiola contro il Chelsea ha lasciato in panchina ben 655 milioni di euro. Una cifra astronomica che nessun club probabilmente ha mai nemmeno immaginato di poter possedere nelle proprie casse. Chiaramente Guardiola ha preferito evitare di far scendere in campo i suoi giocatori migliori spinto dalla forte volontà di voler vincere tutto in questa stagione. Ora i Citizens infatti tenteranno il ‘Treble' cercando di vincere, oltre alla Premier League, anche la finale di FA Cup il 3 giugno a Wembley contro i ‘cugini' del Manchester United e poi la Champions il 10 a Istanbul contro l'Inter. Se ci riusciranno, eguaglieranno il record proprio dello United, a cui il tris riuscì nella stagione 1998/1999.