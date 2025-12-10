La follia del portiere di riserva del Galatasaray: litiga con tutti prima di entrare e finisce male

Il destino sa essere davvero beffardo, con il portiere di riserva del Galatasaray è stato davvero perfido per come sono andate le cose. Gunay Guvenc non ha fatto nemmeno a tempo a scaldarsi che s'è dovuto chinare per prendere la palla in fondo al sacco. Sono trascorsi una ventina di secondi da quando è ripreso il gioco dopo il cambio con l'estremo difensore titolare, infortunato. Sono stati sufficienti per mandare al tappeto i turchi. E magari adesso lo stesso Guvenc rimpiange anche quel battibecco avuto con il tecnico del Monaco, Sebastien Pocognoli: fosse entrato in campo concentrato, invece di lasciarsi distrarre da quella lite, l'approccio sarebbe stato differente. Difficile, davvero, immaginare un momento peggiore per un calciatore del suo ruolo, che mette piede sul prato quando il risultato è ancora sullo 0-0.

Guvenc entra litiga con tutti e prende gol dopo pochi secondi

L'episodio si è verificato al 22° del secondo tempo. Uğurcan Çakır s'è fatto male, non è in grado di continuare: lo stiramento al bicipite femorale lo ha messo fuori causa. Un problema muscolare fastidioso, doloroso, che lo terrà lontano dai campi per un po' (a giudicare da quanto rivelato dallo staff del "Gala" subito dopo il match). È il 67°, Gunay Guvenc si prepara a prenderne il suo posto tra i pali ma qualcosa va storto. La sua esperienza non inizia affatto sotto una buona stella. Il portiere di riserva è visibilmente nervoso e stupisce tutti con quel comportamento sopra le righe. Se la prende con il tecnico dei francesi, replica alla panchina avversaria, fa un brutto cenno anche al proprio team manager che s'avvicina a lui raccomandandogli calma.

Il portiere resta piantato tra i pali, ha perso il tempo per l'uscita

Niente da fare, il nervo gli è partito… come si dice in gergo. E quando arriva finalmente il momento di andarsi a sistemare tra i pali lo fa ancora teso. Si piazza sulla linea di porta, chiama lo schema perché il Monaco sta per battere un calcio d'angolo ma la sequenza dei suoi movimenti è l'anticamera del disastro. Sbaglia la cosa più elementare per un portiere: ovvero che posizione tenere così da sfruttare il tempo per una eventuale uscita. È messo male, malissimo: la palla spiove in area di rigore ma Guvenc resta piantato sulla linea invece di fare propria la sfera. Folarin Balogun beffa tutti trovando la deviazione vincente che regala ai transalpini punti pesanti in corsa per i playoff.