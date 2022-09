La Fiorentina stecca la prima in Conference League: al Franchi finisce 1-1 col Rigas FS Ritorno in Europa amaro per la Fiorentina: la Viola ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Rigas FS nella prima giornata della Conference League 2022-2023.

A cura di Vito Lamorte

Esordio scialbo da parte della Fiorentina nei gironi della Conference League 2022-2023. La Viola ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Rigas FS. Allo stadio Franchi i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno dominato per larghi tratti la gara ma non hanno dinamicità e concretezza nella fase di conclusione: in questo modo il match non è stato chiuso e così tutto è rimasto aperto fino all'ultimo.

La Viola è più presente in campo rispetto agli avversari e nella metà campo avversaria si è fatta notare con più frequenza rispetto ai lettoni: la squadra di Italiano ha colpito un palo con Barak e ha messo a referto diverse occasione, di cui una clamorosa con Cabral, ma il portiere Steinbors è diventato l'eroe della serata con belle parate sugli avanti gigliati.

La gara si è sbloccata all'inizio della ripresa, quando un'iniziativa di Biraghi sulla sinistra è stata concretizzata da Antonin Barak in girata dal centro dell'area: è il primo gol con la maglia della Fiorentina per l'ex Verona e Udinese.

Quando tutto sembrava scorrere verso il 90′ è arrivato il pareggio di Andrej Ilic per il Rigas. Un errore in costruzione dei giocatori viola ha consegnato il pallone a Freisenbichler, che ha subito mandato in profondità l'attaccante serbo scuola Partizan.

Non proprio l'esordio europeo sperato da parte dei toscani ma questa serata non può che essere da insegnamento per la squadra di Italiano in vista delle altre sfide del girone A contro Basksehir e Hearts.

Il tabellino di Fiorentina-Rigas FS

RETI: 56′ Barak, 74′ Ilic.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (72′ Maleh), Amrabat, Barak (77′ Mandragora); Kouamé (46′ Sottil), Cabral (55′ Jovic), Ikoné. Allenatore: Italiano.

RFS (3-4-3): Steinbors; Jagodinskis, Stuglis, Lipuscek; Sorokins (68′ Vlalukin), Panic, Saric, Mares; Simkovic (62′ Freisenbichler), Ilic, Emerson Santana (90′ Rakels). Allenatore: Moros.

ARBITRO: Pavel Orel.