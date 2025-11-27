La Fiorentina s’illude due volte, ma l’AEK la sveglia: i greci espugnano il Franchi, piovono fischi

La Fiorentina rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria. Brutto tonfo interno per la squadra di Vanoli contro l’AEK Atene: al Franchi finisce 1-0 per la formazione greca, trascinata da un gol nel primo tempo di Gacinovic. Il successo per la squadra viola manca dal 23 ottobre, quando arrivò una vittoria — sempre in Conference League — in casa del Rapid.

La Fiorentina s'illude due volte, ma Gacinovic affonda i viola

La partita non è iniziata su ritmi altissimi, guadagnando in intensità con il passare dei minuti. La Fiorentina si è illusa con il gol del vantaggio di Gudmundsson, che aveva trovato la deviazione vincente sotto porta. Una rete annullata per il fuorigioco di Parisi, con il Franchi gelato a 10’ dalla fine della prima frazione quando, in contropiede, è arrivata la marcatura di Gacinovic.

Doppio gol annullato per fuorigioco alla Fiorentina

Atteggiamento più aggressivo della Fiorentina nel secondo tempo, quando è arrivata un’altra gioia cancellata in fretta: rete di capitan Ranieri con una nuova deviazione ravvicinata, e VAR decisivo per riscontrare una posizione irregolare — questa volta di Gudmundsson. Una serata particolare, dunque, per la squadra di Vanoli, che ha provato a fare la partita prestando però il fianco al contropiede dei greci. Due le occasioni importanti per gli ospiti, una in particolare con il grande ex Jovic, disinnescato da un super De Gea.

La Fiorentina resta a quota 6 lunghezze nella classifica del girone unico, in zona playoff. Il risultato di stasera consente proprio ai greci di piazzare il sorpasso portandosi a quota 7. Passo indietro per la squadra toscana, che dopo due pareggi contro Genoa e Juventus, tornano ad incassare una sconfitta. Un risultato deludente per la compagine allenata da Vanoli che è uscita dal campo tra i fischi del pubblico. Un’altra brutta serata per i tifosi viola.